Ingrid García-Jonsson se compromete a pagarle un mes de alquiler a Broncano tras no superar un reto en 'La resistencia'

Desde que La resistencia comenzó sus emisiones no ha parado de intentar sabotear el programa de Pablo Motos. David Broncano no cesa en idear retos para aquellos invitados que van a acudir a El hormiguero.

En esta ocasión le ha tocado a la actriz Ingrid García-Jonsson que ha acudido a ambos programas. En su paso por La resistencia, espacio en el que colabora, aceptó el reto que le había propuesto el periodista, sin embargo, en su visita promocional de su último proyecto a El hormiguerono cumplió con su palabra.

Broncano pedía a García-Jonsson que durante su asistencia al programa de las hormigas dijera tres palabras: iridiscente, sustrato y preñar. Tras negociar las condiciones del reto, la colaboradora se comprometía a hacerlo.

No dijiste ni una, @Giajons. Aquí no tiene palabra nadie 😑 https://t.co/ybD7zsNvJH — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 17, 2020

Este jueves la cuenta de Twitter del programa de Movistar+ no ha dudado en pronunciarse ante el fracaso de la hazaña que debía llevar a cabo la actriz en el programa de Antena 3. "No dijiste ni una. Aquí no tiene palabra nadie", escribían desde La resistencia.

Ahora, la actriz deberá pagarle un mes de alquiler a David Broncano por no cumplir su intento de boicot al espacio presentado por Motos. En caso de haberlo realizado con éxito, habría sido el conductor de La resistencia quién hubiera corrido con los gastos del alquiler de su piso durante un mes.

Aunque este fallido intento ha sido uno de los múltiples retos que el presentador diseña para sabotear el espacio emitido en prime time, seguro que esta no será la última vez que veamos al presentador plantear este tipo de retos.