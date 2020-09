La Ciutat de les Arts i les Ciències convoca una nova edició del concurs 'Cristal·lització en l'Escola'

La presentació dels treballs finalistes serà el 7 de maig del 2021 en el Carrer Major del Museu de les Ciències, ha precisat la Generalitat en un comunicat.

Aquest certamen està organitzat pel Grup Especialitzat de Cristal·lografia i Creixement Cristal·lí (GE3C) de la Reial Societat Espanyola de Química (RSEQ) i la Reial Societat Espanyola de Física (RSEF) i es desenvolupa en col·laboració amb la Universitat Jaume I (UJI) i la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Fins al 4 de febrer del 2021 es podran realitzar les inscripcions; a més enguany per a facilitar la participació dels centres escolars s'habilita una modalitat online que s'engegarà en cas que no es puga realitzar la fase presencial.

Per a l'equip docent, l'organització ofereix el curs de formació 'La cristal·lització com a recurs didàctic en l'aula', que proporciona ferramentes didàctiques per a preparar millor el projecte.

La primera edició del concurs es va celebrar al maig del 2014 amb motiu de l'Any Internacional de la Cristal·lografia i destaca entre les iniciatives especials de la Ciutat de les Arts i les Ciències dirigides el col·lectiu escolar.

Algunes de les formacions de cristalls que van resultar guanyadores en edicions anteriors són un dels elements destacats en l'exposició '20 amb tu, contigo, with you' que celebra l'aniversari del Museu de les Ciències.

El concurs 'Cristal·lització en l'escola' pretén divulgar les formes de fer de la ciència en les etapes de Secundària i Batxillerat per mitjà de l'organització d'un 'concurs competitiu'. Entre els seus objectius, destacar el paper que juga el món dels cristalls en l'actualitat i impulsar el seu estudi, la seua anàlisi i el seu coneixement entre les persones més joves.