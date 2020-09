Usuarios de residencias piden explicaciones a Urkullu por la situación "crítica" de los centros de mayores

Estos colectivos han leído un documento en el que muestran su "indignación" ante los fallecimientos y contagios que, en esta segunda fase de la pandemia de coronavirus, se están produciendo en las residencias de mayores de Euskadi, donde -según las cifras que han aportado- han muerto 54 usuarios de estos centros en este nuevo rebrote.

La asociaciones Babestu, Senideak e Irauli Zaintza y el Movimiento de Pensionistas de Euskadi han calificado de "incomprensible" que los centros residenciales, tras más de seis meses de pandemia, "sigan siendo puntos de contagio". Estos colectivos creen "evidente" que los protocolos de prevención, detección temprana e inspección "no se realizan o no funcionan", y que las medidas de protección interpersonal "no son suficientes".

"AUTOCRÍTICA"

Además, han advertido de que las instalaciones, en muchas residencias, no están siendo utilizadas "para preservar de manera eficaz el contagio", y que no se ha dotado a los centros de los recursos materiales y de personal necesarios "para garantizar la salud de los usuarios".

Por todo ello, han reclamado al lehendakari, que en su calidad de mando único de la situación de emergencia sanitaria decretada en Euskadi, "explique públicamente por qué la situación de las residencias sigue siendo crítica" y cuáles son las medidas que se han adoptado desde que en junio las residencias y centros de día fueron declarados "libres de covid". Asimismo, le han instado a realizar un ejercicio de "autocrítica" y un análisis "veraz" de lo ocurrido.