El PSOE exige la "apertura inmediata" de la oficina de empleo de La Chana

Cuenca ha explicado que si bien el resto de oficinas desconcentradas sí ha abierto, el equipo de gobierno del alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), mantiene cerrada la de La Chana, "en un ejemplo más del daño que está haciendo a este barrio y a los desempleados de esta ciudad, quienes más que nunca necesitan este espacio de referencia para informarse y conocer las ofertas de empleo que existen".

El edil socialista ha aseverado que estamos ante una crisis que no es sólo sanitaria, "es también social y económica, y en este apartado las oficinas de empleo son vitales para que la gente que ha perdido su trabajo pueda encontrar una salida".

Al respecto, ha afirmado que "no se entiende como el gobierno de Salvador puede mantener este punto tan importante cerrado, cuando estamos en una situación en la que el Ayuntamiento tiene que mostrar cercanía y empatía, algo que está claro no tienen". Para el edil, "es un despropósito que esta oficina de empleo todavía no se haya abierto casi tres meses después de finalizar el estado de alarma", por lo que ha exigido al PP y Cs "su reapertura inmediata sin más excusas".

Cuenca se ha referido además "al daño que PP y Cs están haciendo a La Chana, no sólo con el cierre de esta oficina, sino en aspectos también tan importantes como la limpieza y el mantenimiento, con la ciudad más sucia que nunca".

En concreto, el presidente de la Asociación de Vecinos, José Fernández Ocaña, ha hablado de "ninguneo, dejadez y pasividad por parte del equipo de gobierno, no sólo con el cierre de esta oficina de empleo, sino con todos los asuntos que respectan a un barrio que desde hace meses no están en la agenda del alcalde, ni de los concejales que gobiernan".