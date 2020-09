Educació prepara un projecte pilot en centres educatius amb polseres tèrmiques que detecten la febra

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en col·laboració amb l’empresa d’estampació tèxtil Colorprint Fashion, està dissenyant un projecte pilot en centres educatius per avaluar si les polseres tèrmiques que canvien de color si una persona té febre poden ajudar a les comunitats educatives valencianes en la detecció de febra en l’alumnat durant les jornades escolars.

La finalitat és acompanyar, amb una mesura més, la detecció de possibles símptomes vinculats a la COVID-19 i així avisar les autoritats sanitàries al respecte perquè aquestes establisquen els dispositius de detecció i actuació.

En aquest projecte pilot, únic a tota Espanya, participaran 500 alumnes de 1r i 2n de Primària i de 1r i 2n de l’ESO de tres centres educatius de les comarques d’Alacant, Castelló i València, per tal que proven les polseres durant dues setmanes de manera voluntària i amb el consentiment i participació de les seues famílies.

Colorprint Fashion ha desenvolupat i patentat un teixit tèrmic que s’activa amb l’augment de la temperatura corporal, el qual canvia a color blanc aproximadament a una temperatura de 37,5° C. Aquest innovador teixit ha sigut homologat per al seu ús per l’Institut Tecnològic del Tèxtil (Aitex), que certifica la seua durabilitat i la seua efectivitat enfront de la prevenció de la COVID-19.

Funcionament

Sobre la base d’aquesta innovadora tecnologia, aquesta empresa valenciana ha creat unes polseres que detecten de manera ràpida i senzilla una pujada de temperatura amb un simple canvi de color a partir dels 37,5 graus. D’aquesta manera es pot fer un monitoratge en temps real de la temperatura corporal de l’alumnat d’una manera molt senzilla i pràctica a les aules. Les polseres es poden llavar sense que es perda ni afecte les propietats del teixit.

L’objectiu de la prova pilot és que els centres educatius que realitzen el pilotatge d’aquest projecte puguen experimentar de manera directa el grau l’eficàcia, comoditat i durabilitat d’aquestes polseres tèrmiques, que tenen una vida mitjana d’una setmana. Amb aquesta finalitat s’entregarà a cada alumne i alumna participant un joc de dues polseres perquè les utilitze durant dues setmanes.