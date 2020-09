Sánchez desconcierta al PNV al intentar apuntarse el tanto de la reforma de la ley de Secretos Oficiales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escogido quizá uno de los peores momentos para desconcertar al PNV, uno de partidos más fiables para la aprobación de los Presupuestos y el socio de investidura con el que se comprometió a informar por adelantado de sus planes legislativos. El motivo es la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que ha anunciado el Ejecutivo, que pasa por encima de una proposición de ley del PNV sobre esta misma materia. A pesar de que el PP y también del PSOE intentaran durante años obstruir su trámite parlamentario, por fin ha arrancado su camino parlamentario y los nacionalistas vascos no entienden ni el cambio de criterio ni que el Gobierno quiera ahora ir por su cuenta.

La extrañeza es mayúscula en el PNV. Los nacionalistas vascos no sabían nada de que el Gobierno pretendía reformar la Ley de Secretos Oficiales. Se enteraron por las “noticias”, a pesar de que Sánchez firmó un acuerdo de investidura en el que se comprometía a informarles por adelantado de sus planes legislativos. Y no solo es el PNV. Según el Plan Normativo, esta reforma legal corresponde al Ministerio de Defensa, donde de momento se desconoce cómo de avanzado está el proyecto legislativo. En todo caso, en el departamento de Margarita Robles remiten a la vicepresidenta Carmen Calvo, porque como ministra también de Relaciones con las Cortes es quién debe coordinar esta reforma de ley con lo que ya se está haciendo en el Congreso.

“Estamos un poco sorprendidos. El Gobierno no nos había dicho nada de que la iba a reformar”, dicen fuentes del PNV sobre los planes de Sánchez para, ahora sí, emprender una reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Según consta en el Plan Normativo con todas las iniciativas que piensa presentar de aquí a final de año, la intención es “elaborar una ley nueva porque han transcurrido más de 40 años desde la última modificación realizada en 1978”.

Cuatro años de obstrucción

Lo que no dice es que junto con el PP, el PSOE ha estado obstruyendo una reforma en ese sentido durante cuatro años, desde 2016. El PNV lleva desde ese año insistiendo acelerar la desclasificación de documentos y en todo ese tiempo se ha topado con las largas de socialistas y populares, con prórrogas encadenadas para postergar el inicio del trámite parlamentario.

En concreto, la propuesta del PNV que tramita el Congreso busca que en un plazo máximo de 35 años se puedan desclasificar documentos históricos declarados secretos y que los reservados sean públicos en 10 años. De esta manera, saldrían a la luz papeles sobre la Transición, el 23-F o sobre los GAL que todavía se desconocen.

Esta reforma legal también ha sido una reivindicación constante de ERC. Por eso, fuentes parlamentarias llegaron a relacionar la reforma que plantea ahora Sánchez con un intento más de congraciarse con dos de los partidos que favorecieron su investidura y que ahora previsiblemente tendrán un papel clave en los Presupuestos.

Pero, lejos de alegrarse, la sensación del PNV es de desconcierto y malestar contra el PSOE, que durante años ha impedido tramitar una reforma legal como la que ahora promociona y que ahora trata de pasar sobre su propia iniciativa sin avisar.

La formación de Aitor Esteban ha escrito cartas a la presidencia del Congreso contra las numerosas prórrogas que pedían PSOE y PP y lleva reclamando que se tramite su proposición de ley desde los tiempos de Mariano Rajoy. El presidente popular terminó accediendo pero con el adelanto electoral del 28 de abril de 2018, la iniciativa decayó. Tras las elecciones de 2019, el PNV volvió a poner en marcha toda la maquinaria y en junio de este año, PP y PSOE dieron su brazo a torcer y votaron junto a PNV, Unidas Podemos, ERC, Bildu, JxCAT, MP y la CUP a favor de empezar el trámite, que ayer cerró el plazo para presentar a la enmienda a la totalidad. En el PNV lamentan que ahora que el proceso había arrancado por fin, el Gobierno se desmarque con su propio proyecto de ley que no entienden muy bien cómo va a compaginarse con el trámite ya en marcha en el Congreso.

Documento obsoleto

Según apuntan en algún Ministerio, el Plan Normativo que elaboró el de Presidencia se ha quedado “obsoleto” en algunos aspectos.Calvo lo anunció a principios de este año y en el Gobierno indican que se elaboró hace unos meses, antes de la crisis por la Covid. Por eso, algunos trámites que en el documento aparecen como pendientes de algún trámite ya no lo están porque ya lo habían superado cuando hace dos semanas el Consejo de Ministros aprobó la estrategia legislativa. No obstante, esto no afecta a la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Hace meses el Gobierno ya sabía que había otra iniciativa ya en marcha en el Congreso y, para sorpresa del PNV, por algún motivo que desconoce y sin avisar, se decidió ‘contraprogramar’.

El Gobierno “ya estaba al tanto” de la reforma que tramita el Congreso, dicen en las filas peneuvistas, donde no parece “muy coherente” que se vaya a hacer una ley distinta y esperan alguna explicación por parte de Sánchez.