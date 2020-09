El BNG propone una ley de emergencia climática esta legislatura y Adega denuncia la "industria" del fuego

Pontón ha explicado que esta ley de emergencia climática tiene que abordar "todos los restos en esta materia" para dar respuesta a cuestiones como la preservación del territorio, combatir los incendios, recuperar la biodiversidad, caminar hacia una economía verde, la gestión integral del agua y la regeneración de las rías.

"La situación de crisis ambiental requiere respuestas y los fuegos se están volviendo más virulentos precisamente por el cambio climático", ha manifestado Pontón, quien ha recordado que la defensa de la biodiversidad se ha revelado como "fundamental" para combatir pandemias como la covid-19.

Así, ha explicado que el objetivo del BNG es que las mencionadas cuestiones tengan su "respuesta" en el Parlamento de Galicia a través de una ley. A corto plazo, ha insistido, es necesario actuar en los incendios forestales con "prevención, limpieza y ordenación" y reiteró una de las sentencias más usadas en cuanto a los fuegos: "los incendios se apagan en invierno".

Entre las medidas a corto plazo, el BNG propone un plan de aprovechamiento de la biomasa forestal y un fondo de preservación de espacios naturales protegidos, destinado especialmente a recuperar los espacios de gran riqueza natural arrasados por las llamas.

"SINTONÍA"

Por su parte, el secretario xeral de Adega, Froilán Pallín, ha manifestado la "sintonía" con el BNG en sus demandas. Así, y tras criticar que "si esta ha sido la legislatura del rural, los que habitualmente están en el rural", ha censurado que "sigue sin haber política de prevención y sin haber brigadas comarcales" para detectar los incendiarios. Al hilo de ello, ha considerado "patético" que la única persona juzgada sea un hombre "que se les escapó" un fuego por estar asando unos "chorizos".

"Detrás de esto, lo que hay es la industria del fuego", ha denunciado, antes de ironizar con que Feijóo podría "nombrar conselleiro de Medio Rural y Medio Ambiente al presidente de Ence". Para el secretario xeral de Adega, es necesaria una "transición ecológica y de emergencia climática" y es "fundamental trabajar en un nuevo modelo industrial más justo y que haga que el desarrollo del país no sea a costa del propio país".

Para Adega, "no se hace nada para que el fuego no arda" e incluso hay "eucaliptos plantados en el nacimiento del Miño". Además, ha lamentado la "insensibilidad brutal" de la sociedad al respecto de los fuegos forestales y ha asegurado que "quienes tienen que tramitar denuncias" por los incendios "no lo hacen y remiten" a las personas a que acudan a la asociación ecologista.