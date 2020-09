La CEV entén que la fusió de Bankia i CaixaBank deixarà la seu social a València

Així mateix, Navarro ha apostat per José Ignacio Goirigolzarri per a presidir l'entitat resultant, perquè serà "una seguretat" per a la Comunitat Valenciana "si és que acaba sent-ho".

Així mateix, ha anunciat que no es barallarà la seu operativa, "especialment quan el Banc Santander té la seu social a Cantàbria i l'operativa a Madrid o com el Banc Bilbao; és un model".

Navarro s'ha pronunciat així davant els mitjans aquest dijous al final de la trobada que la patronal autonòmica ha mantingut en la seua seu d'Alacant.