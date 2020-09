València allibera entorns escolars de cotxes aparcats per a accedir de manera segura

Els entorns dels centres escolars de València caminen cap a un model en el qual s'alliberen de desenes de cotxes aparcats i generen espais de socialització, lliures de fums i, a més, més segurs en l'actual context de crisi sanitària que obliga a guardar distància no sols entre el propi alumnat, sinó també entre pares, mares i altres vianants.

Coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM 2020), el servei de Mobilitat Sostenible ha començat aquesta setmana l'adequació de l'entorn dels col·legis Jaime Balmes, en Russafa, i 8 de Març, en Tres Forques, atesa la petició dels respectius centres i les seues AMPA de disposar d'un espai més ampli i lliure de vehicles per a facilitar l'accés de l'alumnat caminant a l'entorn escolar.

Es tracta dels dos primers centres dels quatre que en la pròximes setmanes ja gaudiran d'actuacions similars, realitzades en centres el compromís dels quals, tant de la direcció, com de l'AMPA d'aquests, és la d'apostar per la mobilitat sostenible com la manera en la qual l'alumnat ha d'acostar-se a l'entorn escolar.

Les actuacions en tots dos casos consisteixen en el perimetrat d'un entorn de calçada, abans emprat per a l'estacionament de vehicles, i ara recuperat i habilitat per a l'ús de centenars d'alumnes i els seus acompanyants en l'accés i eixida dels centres, i per a tota la ciutadania la resta del dia.

Colegio Balmes de Russafa, con el espacio peatonal ganado. Ayto. València

En el cas del CEIP Jaime Balmes, l'espai guanyat és de 125 metres quadrats, que el servei de Mobilitat Sostenible ha decorat a més amb jocs infantils i acompanyat de bancs.

En el cas del 8 de Març, l'espai recuperat és de 150 metres quadrats, que l'alumnat del centre decorarà al llarg d'aquesta SEM 2020. En tots dos casos, dins del mobiliari emprat per a marcar el perímetre s'han afegit jardineres, la vegetació de les quals ha sigut aportada per la Regidoria de Renaturalització de la Ciutat i Jardineria Sostenible, del manteniment de la qual s'encarregaran tots dos centres escolars.

"Per a la regidoria de Mobilitat Sostenible és un plaer atendre aquestes peticions que ens arriben dels centres escolars i de les seues AMPA, i que evidencien un clar canvi de tendència entre el caduc model que calia portar a l'alumnat amb cotxe i la consciència de les noves generacions que l'educació passa també per acudir al col·legi sense estrés, ni perill i gaudint d'un entorn lliure de fums en el qual mares, pares i alumnat puguen socialitzar", ha apuntat el regidor del ram, Giuseppe Grezzi.

Entrada al colegio Jaime Balmes, en el barrio de Russafa. Ayto. València

En aquest sentit, l'edil ha indicat que, igual que ja en la passada legislatura es va actuar millorant l'entorn de centres escolars com el Cervantes en el barri del Botànic, o implementant més d'una trentena de rutes escolars per a acudir a 13 centres educatius de la ciutat, l'acció de la regidoria i el servei de Mobilitat Sostenible no es limitarà a aquestes quatre actuacions, sinó que s'estudiaran i anar implementant gradualment totes les peticions que arriben.

Conversions en zona de vianants per hores

“No tots els centres demanen ampliar l'espai en vorera”, explica el regidor; “hem rebut sol·licituds de centres escolars que, per exemple, en emplaçar-se en carrers no principals i amb un únic carril, demanen la conversió en zona de vianants temporal durant l'entrada i eixida de l'alumnat als carrers en què s'emplacen els seus centres, i estem estudiant els casos per a anar atenent-los en la mesura que siga possible”, ha afegit, al mateix temps que recordava que tota aquesta ruptura amb el vell model està sent impulsada enguany també des de la comunitat educativa sota el lema (Re)torn al col·le.

Nueva zona peatonal frente al colegio Balmes de Russafa. Ayto. València

Renaturalització i educació

Per part seua, el vicealcalde de València i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat la col·laboració de la Regidoria de Renaturalització de la Ciutat i Jardineria Sostenible amb la de Mobilitat "per a millorar les entrades i entorns dels centres escolars".

En aquest sentit, ha explicat que l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins ha aportat les plantes i la terra per a les jardineres. En elles s'han plantat ficus benjamina i altres espècies. "Aquest és un projecte molt interessant de col·laboració amb la comunitat educativa, sobretot amb xiquets i xiquetes, als qui els donarem les instruccions necessàries perquè elles i ells mateixos puguen cuidar aquestes plantes, perquè siguen conscients de la cura de la naturalesa i que siga part del seu projecte educatiu la cura de l'entorn i de les plantes de la ciutat", ha explicat.

“No sols és un projecte de pacificació i renaturalització de les entrades dels col·legis, amb la millora que suposa del paisatge urbà d'aquesta zona de la via pública, sinó que a més formarà part del projecte educatiu del centre la cura d'aquestes plantes perquè els més xicotets i xicotetes sàpiguen de la importància de respectar el medi ambient, la ciutat, els nostres arbres i les nostres plantes", ha afegit.