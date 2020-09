Les bandes i orquestres tornen a À Punt amb el documental 'València és música'

La televisió d'À Punt emetrà tots els diumenges a partir d'aquest 20 de setembre, a les 11 hores, la sèrie documental 'València és música' dins de les novetats de la temporada.

'València és música' acosta a l'espectador l'impacte cultural i social que les bandes, societats musicals i orquestres suposen per a la província. Està dedicada a les agrupacions guanyadores del Certamen de Bandes de la Diputació de València, productora del projecte.

Rodada amb l'última tecnologia audiovisual, amb recursos terrestres i aeris dels enclavaments més emblemàtics de València, el programa va comptar amb l'assessorament d'experts musicòlegs valencians al llarg de diversos mesos, detalla la corporació provincial en un comunicat.

Al llarg de 19 capítols es dóna a conéixer la tradició musical de les bandes juntament amb els recursos més atractius dels municipis en un producte audiovisual "singular". 'València és música' combina música i fotogrames del patrimoni cultural, artístic, arquitectònic, paisatgístic, social i etnogràfic de les comarques.

L'objectiu és "posar en valor el patrimoni material i immaterial, fins i tot social i etnogràfic dels pobles valencians, amb aquesta senya d'identitat tan nostra com la música. Una tradició única en el món perquè a València no hi ha poble sense banda, sinó més bandes que pobles. Una singularitat que cal cuidar, conservar i difondre per mitjà d'apostes innovadores", reivindica el diputat de Turisme i Bandes, Jordi Mayor.

La primera protagonista és la Banda Música Jove de Benimaclet (València), guanyadora de la secció quarta el 2017 i dirigida per Enrique Barrachina, després de l'exhibició del documental en la seu de l'entitat.

Compta amb banda, orquestra i altres agrupacions de format més reduït com conjunts de saxos, clarinets, percussió o flautes, grups xicotets de música de cambra i combos de jazz. L'Associació Música Jove de Benimaclet, creada l'any 1994, pertany a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, a la Xarxa Espanyola d'Escoles de Música i a l'European Modern Music Network.