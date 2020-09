Cómo usar este masajeador para acabar (¡por fin!) con las ojeras por menos de 14 euros

Conseguir un descanso reparador es una meta ansiada por muchas personas, ya que el 42% de los españoles reconoce que no logra conseguirlo y menos con la vuelta a la rutina, donde los numerosos quehaceres invaden nuestra mente impidiéndonos dormir. ¡Y eso no hay metrónomo que lo corrija! De hecho, hay quienes sufren de trastornos del sueño que pueden conllevar problemas para la salud y otros que, aunque no llegan a esos niveles, no consiguen descansar en su totalidad. Esta falta de sueño se refleja luego en el rostro en forma de bolsas, arrugas y ojeras que, si bien no se producen solo por este motivo, sí que se ven acrecentadas.

Por ello, luchar contra estos signos de evidente cansancio (o de genética) es la tarea diaria de muchas personas que se afanan por dar con remedios (caseros o no) que consigan desterrarlas (para siempre) del rostro. Sin embargo, ya has probado a ponerte bolsitas de té y hasta leche fría untada en un algodón y nada ha conseguido el efecto deseado. Amazon parece haber escuchado todas nuestras súplicas, porque ha incluido en el catálogo de ofertas flash de hoy un beauty gadget que promete ayudarte a eliminar estas imperfecciones. Se trata de un masajeador de ojos que, a través de la termoterapia y la vibración, consigue reducir las huellas del casancio. ¿Te animas a probarlo?

Este masajeador está rebajado un 25%. Amazon

Cómo sacarle partido en tres pasos

Una limpieza en profundidad. Antes de utilizar el masajeador ocular, hay que apostar por una buena limpieza de la cara, en general; y de la zona de los párpados, en particular. Así, con ayuda de un cepillo eléctrico que nos ayude a eliminar la suciedad más adherida, debemos aplicar agua y un jabón específico para preparar el cutis. Después secar con cuidado y a toques y aplicar el tónico habitual.

Antes de utilizar el masajeador ocular, hay que apostar por una buena limpieza de la cara, en general; y de la zona de los párpados, en particular. Así, con ayuda de un cepillo eléctrico que nos ayude a eliminar la suciedad más adherida, debemos aplicar agua y un jabón específico para preparar el cutis. Después secar con cuidado y a toques y aplicar el tónico habitual. Ahora, la crema hidratante . Aunque este ‘gadget’ es capaz de trabajar con la piel seca, si la humectamos con ayuda de una crema específica para el contorno de los ojos conseguiremos que resbale mucho mejor por la piel, al tiempo que favorece una mejor absorción de los nutrientes. Del mismo, esta capa evitará que la piel de esta zona, característica por su delicadeza, se irrite.

. Aunque este ‘gadget’ es capaz de trabajar con la piel seca, si la humectamos con ayuda de una crema específica para el contorno de los ojos conseguiremos que resbale mucho mejor por la piel, al tiempo que favorece una mejor absorción de los nutrientes. Del mismo, esta capa evitará que la piel de esta zona, característica por su delicadeza, se irrite. ¡La hora del masaje! Empezando por el párpado superior, realizar pequeños círculos con suavidad desde el lagrimal hasta el final de la ceja, esperando algunos segundos en cada punto para potenciar la acción. Después, pasar a la zona de la ojera y repetir el proceso. Por último, hacer círculos rodeando la cuenta para relajar todos los puntos de tensión y, también, las zonas más susceptibles de generar arrugas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.