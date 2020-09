La vida privada de Melani Olivares: una muy feliz familia monoparental

Si dura lo suficiente en el concurso, está claro que Melani Olivares va a dar mucho que hablar en MasterChef Celebrity 5. Ya se pudo ver cómo se maneja entre los fogones en el primer programa del pasado martes (y cómo no tiene pelos en la lengua), pero queda por saber cómo es la actriz cuando no está delante de las cámaras.

La intérprete de 47 años, natural de Badalona, está, que se sepa, soltera. Hace dos años que rompió con su última pareja, el músico Gorka González, pero su forma de ver el mundo le ha hecho afrontar todo lo que venga con una amplia sonrisa y, sobre todo, pasando el tiempo con lo que más quiere en este mundo: sus tres hijos.

Así al menos la definen sus amistades, como "una mujer fuerte y vividora" a la que nunca han definido las parejas que ha tenido, sino que se ha labrado una carrera y un nombre a base de esfuerzo y de carrera y cuya cúspide de popularidad le llegó con el personaje de Paz en la serie Aída.

Después de dos años en la serie, en 2007, adoptó a su primera hija, Martina, que a día de hoy tiene 13 años. Fue una decisión que tenía meditada y para la cual fue básica un viaje que hizo a Etiopía. Desde entonces, no ha cesado de mostrar cuánto quiere a su primogénita y cómo va creciendo.

Este mismo verano, a finales de julio, de hecho, subía una instantánea en la playa de ella y le escribía: "Se hizo mayor. Eres grande, muy grande". Pero no se corta al hablar de su hija y de lo importante que fue en su vida su llegada en entrevistas.

"Estoy separada y a mi hija Martina, a la que fui a buscar a Etiopía, le digo: 'esta familia la hemos arrancado nosotras. Con tu llegada iniciamos algo que no sé cómo va a acabar'", contó en una entrevista de hace algunos meses para El Periódico.

Cinco años después del nacimiento de Martina, entre 2012 y 2013, Melani tuvo una relación con el también músico Javier Rojas. De su unión nació Manuela, que ahora mismo tiene ocho años y que se está convirtiendo en toda una influencer de la mano de su madre.

No solo es que durante la cuarentena, la actriz le abriese un canal de Youtube para que la joven mostrase su desparpajo ante las cámaras y pudiese hablar de "cosas sobre mi vida y muchos retos", sino que es toda una seguidora del reality de cocina, habiendo acudido a los campamentos de Masterchefy habiéndose presentado junto a su prima para entrar en el próximo Masterchef Junior.

Después de Rojas, Melani se casó con Gorka, quien ya tenía, de relaciones anteriores, dos hijos. La boda fue en 2016 y un año después nacía Lucho -poco después sus padres se divorciaban-, que este 2020 ha cumplido 3 años y que se ha convertido en el ojito derecho de las tres mujeres de la casa.

"Y ahora me he separado de nuevo, y vuelve a ser monoparental, pero con un señor de un año y medio. La familia tradicional no es la única opción. Lo importante es que haya un vínculo", aseguraba en la citada entrevista. Lo más probable es que oigamos sus nombres durante el concurso.

O incluso que se observe, si hace una visita, su enorme amistad con Yolanda Ramos, a la que fue a dar una sorpresa cuando este se sentó con Risto Mejide en Chester. "Yo tenía como miedo cuando me dijeron que tenía que trabajar con Melani, porque esta es también un toro fuerte, es una bestia", comentaba sobre su amiga sobre la actriz de Aída.

"Pero desde el primer día me supo llevar con una generosidad y me ha enseñado tantas cosas, porque esta mujer es tan vividora, en el buen sentido de la palabra. Es madre de tres hijos, está sola hoy en día porque le da la gana, es actriz porque le da la gana y es muy fuerte, porque llora pero a los cinco minutos se le pasa", aseguró.