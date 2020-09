La comissió d'experts planteja un fons per a les CA pitjor finançades que suposaria 1.336 milions per a la Comunitat

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha presidit aquest dijous la reunió de la Comissió Mixta Corts-Consell sobre finançament autonòmic, en la qual estan presents tots els grups amb representació en el parlament valencià i en la qual s'ha presentat la 'Proposta de correcció transitòria dels resultats d'aplicació del sistema de finançament autonòmic de la Llei 22/2009 a instrumentar fins a la reforma global del sistema"'.

El president d'eixa comissió d'experts, Francisco Pérez, ha assenyalat que la raó per a la proposta és "que els problemes que està havent-hi per a abordar una reforma integral del sistema de finançament, que és el que estem defenent des de fa temps, no ha d'impedir que aquelles comunitats que estan més perjudicades per la pervivència del sistema deixen d'estar-ho".

"Per a açò hem elaborat una proposta simple amb un cost pressupostari total que considerem assumible donada la importància del problema a resoldre, que és l'enorme diferència de finançament per habitant entre les comunitats millor i pitjor finançades", ha apuntat Pérez. A més, aquesta proposta hauria de ser d'aplicació immediata i continuada mentre la reforma no tinga lloc".

La proposta de la comissió d'experts estima que la primera transferència suposaria uns ingressos globals addicionals de 4.220 milions per al sistema, dels quals 1.336 correspondrien a la Comunitat Valenciana, 1.070 a Madrid, 926 a Andalusia, 536 a Catalunya, 213 a Múrcia i 138 milions a Balears.

"D'aquesta forma, aquestes comunitats autònomes aconseguirien el 96,3% de finançament mitjà per habitant al 2021, amb l'objectiu d'arribar al 98,3% en els dos anys següents", ha explicat Francisco Pérez.

Vicent Soler, per la seua banda, ha assegurat a l'eixida de la reunió que estava "molt content" perquè "hi ha hagut un gran consens sobre el document". "És molt senzill, molt contundent, molt rigorós, molt explicat, políticament factible i vé a omplir una vella reivindicació; la Comunitat Valenciana ja no vol més dèficit asimètric, allò que vol és recursos", ha advertit.

La fórmula plantejada sobre el paper, ha insistit, és "perfectament acceptable" perquè és per a tota Espanya i no solament per a la Comunitat Valenciana, encara que siga aquesta la que la presente perquè és a qui "més li pica" l'infrafinançament.

El conseller portarà aquesta proposta al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), però ha advertit que "els grans canvis no es decideixen en el CPFF ni en el Consell de Ministres, sinó en el Congrés", per la qual cosa ha demanat a tots els grups parlamentaris que donen el seu suport a eixa proposta.

"Si aquesta proposta de la Comissió d'Experts s'implementara tindríem un dèficit similar al de la resta de comunitats autònomes. Tindríem encara algunes coses pendents, com el FOGA històric (les factures sanitàries a no residents), que en una comunitat turística com la nostra és molt important, però hauríem donat un gran pas", ha apuntat Soler.