Naixen en la Fundació Oceanogràfic les primeres nou tortugues del niu de Cullera

Segons ha informat la fundació en un comunicat, les tortugues en nàixer mesuraven una mitjana de sis centímetres i tenien 17 grams de pes. Les tortugues han començat a comportar-se d'una forma activa i han sigut numerades, com és preceptiu, per a identificar-les.

En uns dies està previst traslladar-les a un tanc de l'Àrea de Recuperació i Conservació d'Animals del Mar (ARCA del Mar) especialment adaptat per a quelonis nounats on començaran a rebre la seua primera alimentació i exercitar-se ja en habilitats natatòries i de busseig dins de l'estratègia nacional per a la conservació i gestió d'aquests nous esdeveniments en costes espanyoles.

El niu del qual procedeixen aquests animals constava de 85 ous que va ser detectat per un pescador que va avisar el 112 qui, al seu torn, va activar el protocol de la Xarxa de Encallaments de la Comunitat Valenciana, formada per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, la Universitat de València i la Fundació Oceanogràfic.

Immediatament es va atendre l'animal, que va tornar al mar amb un emissor satel·litari per al seu geolocalització instal·lat per la Universitat Politècnica de València. Al final, 17 d'aquests ous es van traslladar a la Fundació Oceanogràfic, on es va comprovar que 11 eren fèrtils. La resta, que actualment custodien voluntaris de l'ONG Xaloc, es transllladaren a una zona del Saler adequada per a assegurar el correcte desenvolupament dels embrions i es preveu que es produïsca l'esclosió els pròxims dies.