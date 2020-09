Más del 70% de los españoles no ha oído hablar del ministerio que dirige Pablo Iglesias

El 70,4% de los españoles no ha oído hablar de la Agenda Horizonte 2030, el Plan estratégico para favorecer en España el desarrollo sostenible e igualitario, según se recoge en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este jueves y correspondiente al mes de septiembre. Este es ministerio que dirige el vicepresidente Pablo Iglesias y que se creó con el nuevo gobierno de coalición.

Según el documento, recogido por Europa Press, a la pregunta "¿Conoce o ha oído hablar de ella?", en relación a la Agenda Horizonte 2030, sólo un 29,4% asegura que la conoce, frente al 70,4% que dice que "es la primera vez que oye hablar" de ella y el 0,2% que no contesta.

Independientemente de si conocían o no la existencia de la Agenda, el CIS ha facilitado a los encuestados los objetivos para que decidieran los prioritarios. "Erradicar la pobreza y acabar con el hambre y la desnutrición" es el que han elegido la mayoría de los cuestionados, un 32%; seguido de "Conservar y proteger los ecosistemas marinos y terrestres, y tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático" (24,9%); "Fomentar de forma sostenible el crecimiento económico y el empleo digno" (23,4%); y "Garantizar la salud y el bienestar" (20,6%).

La voluntad política, el principal obstáculo

Mientras, "Garantizar la educación de calidad para todos", es prioridad de un 19,2%; "Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos, promover la paz y el acceso a la justicia para todos", un 19%; "Garantizar el consumo y la producción sostenible, y conseguir ciudades seguras y sostenibles", un 11,8%; "Lograr la igualdad entre géneros ", un 10,6%; "Garantizar la disponibilidad de agua, saneamiento y energía sostenible", un 9,5% y "Desarrollar las infraestructuras y la industrialización sostenible", un 9%.

Del mismo modo, un 0,9% de los encuestados no considera ninguno de estos objetivos como prioritario, mientras que un 6,7% o no sabe o no contesta.

En cuanto a cuál es el "principal obstáculo" para lograr estos objetivos, más de la mitad de los españoles (50,3%) preguntados por CIS creen que es la falta de voluntad política, mientras que un 43,1% considera que lo es "la corrupción política e institucional". Además, un 31,1% cree que hay "falta de conciencia social en personas, empresas e instituciones".

Otros encuestados, un 14,9%, creen que el principal obstáculo son los hábitos de consumo insostenibles; un 10,3% las carencias en educación, un 10,2% la falta de medios para su aplicación, un 8,4% la pandemia del Covid19, un 4,7% la utilización insostenible de la energía y los recursos naturales, un 2,5% el apego a ciertas tradiciones culturales y religiosas y el 1,1% los intereses económicos.