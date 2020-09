Detingut per assaltar un forn de pa a Alacant amb un ganivet de 20 centímetres

La Comissaria provincial ha detallat que agents del Grup Operatiu de Resposta de la Comissaria de Districte Nord han detingut de matinada una persona que va intentar atracar a la propietària d'un forn de pa situat en un barri de la zona nord.

El presumpte autor, aprofitant la solitud de la nit i que l'establiment es trobava obert a unes hores molt primerenques, va accedir a l'interior del forn de pa davant la indefensió de la víctima, dona de 62 anys que en eixe moment estava a soles, la va intimidar amb un ganivet de grans dimensions i exigint-li que li donara els diners mentre li amenaçava amb l'arma a l'altura del pit.

Els crits de la víctima demanant auxili van alertar el seu marit que es trobava en la rebotiga, que va eixir en la seua ajuda, moment en el qual el presumpte autor va intimidar als dos amb el ganivet i va començar a amenaçar-los de mort, mentre que tots dos li demanaven que es marxara.

Els agents del Grup Operatiu de Resposta que formen part del dispositiu especial de prevenció de robatoris amb violència, es trobaven per la zona i alertats per la víctima van establir immediatament un dispositiu per a procedir a la seua localització i detenció.

Una vegada detingut, els agents van localitzar l'arma usada en l'assalt, que portava oculta entre les seues robes subjecta en el cinturó dels pantalons a l'altura de l'esquena. Es tracta d'un ganivet de cuina de més de 20 centímetres.

El detingut, espanyol de 54 anys, ja comptava amb nombrosos antecedents policials per fets similars i va ser imputat com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant.

La Comissaria de Policia Nacional d'Alacant té establit un dispositiu de prevenció de robatoris amb violència, que ha permès reforçar la presència policial en les zones i franges horàries que més es cometen aquest tipus de fets violents, amb patrulles d'uniforme i de paisà.