Compromís demana també un dèficit asimètric equivalent al concedit al País Basc

Es dona la circumstància que fa uns dies Ciutadans va anunciar la remissió a la resta de grups una declaració institucional perquè Les Corts reclamaren un dèficit equiparable al del País Basc, que permetria a la Comunitat Valenciana disposar d'uns 3.000 milions d'euros extra per a sanitat, educació i servicis socials.

Aitana Mas (Compromís) ha afirmat que des del seu grup entenen que "no hi ha problema" perquè es puga aprovar aquesta iniciativa perquè el propi conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ja va proposar demanar a Madrid un dèficit asimètric.

"Entenem que els partits del Botànic estem alineats en eixe dèficit asimètric i no hi haurà problema perquè aquestes Corts es pronuncien i li donen un toc d'atenció per a tindre major solvència i garantir servicis essencials", ha subratllat.

El socialista José Muñoz ha explicat que hi ha dos models a Espanya: el model ordinari de finançament i el règim foral en què s'emmarca Euskadi. I ha subratllat que la Comunitat Valenciana rebrà part del fons Covid del Govern per a pal·liar la caiguda de recaptació d'impostos, que no cal retornar, mentre Euskadi recorrerà a un augment del dèficit, "deute públic que haurà de retornar".

Per açò, ha dit, que "en aquest cas concret, exclusivament, la Comunitat Valenciana ix beneficiada d'estar en aquesta situació". "Més enllà d'això, vam seguir demanant un dèficit asimètric, però que vinga lligat a l'infrafinançament estructural que tenim, no a la caiguda d'ingressos pel Covid".

Ferran Martínez (Unides Podem) ha assenyalat que cal veure qual és el sostre de despesa que marca el Govern però ha indicat que "és evident" que es necessita "un marge de dèficit més ampli que el que hem tingut fins ara".

Des de Ciutadans (Cs) Tony Woodward ha assenyalat que els ha sorprès molt la iniciativa però "benvinguda siga" si és per a recolzar el seu plantejament d'aconseguir un dèficit "igualable a l'autoritzat al País Basc" i no ser "ciutadans de segona".

El 'popular' Rubén Ibáñez ha indicat que "o que es planteja és un dèficit asimètric i és de justícia recordar que no solament ho va plantejar, sinó que ho va aconseguir el Govern d'Alberto Fabra l'any 2013, amb les crítiques aleshores del PSPV i de Compromís".

"La veritat és que si el finançament és asimètric el dèficit ha de ser asimètric, però no d'ara, de sempre. I tindre un dèficit com el del País Basc no ens iguala, perquè estem encara per davall, hauria de ser un dèficit superior al del País Basc", ha assenyalat.

El diputat ha donat la benvinguda als grups a una posició "que un Govern del PPCV va aconseguir": "El Govern de Puig, en canvi, ha sigut incapaç en cinc exercicis d'aconseguir un dèficit asimètric", ha afegit.

Ana María Cerdán (Vox) ha indicat que el seu grup vol igualtat entre les comunitats i que si es demana un 2,6% com al País Basc "a algú li'l van a llevar".