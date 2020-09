Protección Civil aconseja extremar la precaución por fuertes lluvias y tormentas en casi toda la Península

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha aconsejado extremar la precaución debido a las intensas lluvias y tormentas previstas para hoy jueves y mañana viernes, que podrían acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en Extremadura, Castilla y León, Madrid y Aragón.

Según ha informado Protección Civil las lluvias, asociadas a una inusual borrasca para esta época del año afectarán hoy jueves a Galicia y puntos del centro peninsular y se espera que mañana se extiendan a la mayor parte de la Península, en ocasiones acompañadas de fenómenos tormentosos con fuertes rachas de viento y granizo.

Protección Civil aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos y, en todo caso, seguir sus avisos y recomendaciones y los que difunda la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Recuerda que se debe disminuir la velocidad y extremar la precaución al volante, que no se debe detener el vehículo en zonas de posibles riadas y que hay que circular preferentemente por autopistas y carreteras principales. En caso de tormentas súbitas, aconsejan no estacionar nunca en zonas inundables, situarse lejos de los lugares por donde discurra normalmente el agua y no atravesarlos en coche ni a pié.

También recomiendan protegerse de los rayos, tanto en el campo como en las ciudades, evitar permanecer en lugares elevados y no refugiarse bajo los árboles ni junto a alambradas y objetos metálicos.

En cuanto a los vientos fuertes, conviene extremar las precauciones al volante sobre todo a la hora de adelantar y en general se deben asegurar puertas, ventanas y todos los objetos que puedan caer a la vía pública, así como alejarse de cualquier elemento que sea susceptible de desprenderse y precipitarse al vacío.