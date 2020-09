El Botànic vol iniciar el procés per a revertir l'hospital de Torrevella quan acabe la concessió al 2021

El PSPV és partidari de plantejar les reversions sanitàries quan vagen caducant les concessions per a evitar pagar indemnitzacions. Compromís, per la seua banda, adverteix que cal decidir en unes setmanes el full de ruta a seguir i plasmar-la en els pressupostos, mentre Unides Podem incideix que és un compromís de l'Acord del Botànic.

Els tres grups han presentat una proposició no de llei en Les Corts en la qual defenen que el Consell que duga a terme les actuacions necessàries per a preparar la recuperació de la gestió pública directa del departament "en condicions de seguretat jurídica i garantint la millor qualitat i condicions tant del personal com de l'atenció sanitària".