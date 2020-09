El sector de Espectáculos y Eventos afirma que está siendo "ignorado" por las administraciones a pesar de "ser seguro"

En declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces, Luis Herrera, ha recordado que "fuimos el primer sector que se paralizó, y ahora nos tenemos que somos el último que vamos a retomar la actividad".

"Estamos viendo como se está intentando reactivar todos los sectores y el nuestro ha quedado ignorado, siendo el único que no entra en los planes de reactivación", algo que no se entiende porque "las pocas cosas que se han hecho se ha demostrado de manera responsable, con las medidas adecuadas, hasta el punto que no se han dado brotes en ningún concierto, en algún teatro o en algún cine, y estamos bastante castigados", ha lamentado.

Por ello, y para visibilizar su situación, han organizado unas protestas, este jueves, en una treintena de ciudades, entre las que se encuentra Logroño, bajo el lema 'Alerta Roja #HacemosEventos'. En la capital riojana se desarrollará a las 20,30 horas, en el Paseo del Espolón, si bien Herrera ha recordado que para asistir habrá que llevar un ticket, que se puede obtener, de forma gratuita, en