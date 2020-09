La estrategia de Isabel Rábago para ahuyentar los 'haters' en Instagram... de la que después se ha arrepentido

Trabajar delante de las cámaras tiene aspectos positivos, pero también negativos. Y si no, que se lo digan a Isabel Rábago, que ha decidido tomar medidas para alejar a sus detractores de sus perfiles en las redes sociales.

La periodista ha optado por restringir los comentarios en las publicaciones de Instagram, ya que, a pesar de recibir decenas de mensajes positivos, también suelen acumular comentarios negativos. Sin embargo, la tertuliana ha desactivado esta función al cabo de unas horas.

La colaboradora de Viva la vida, que recoge en la plataforma más de 102.000 seguidores, fue muy aplaudida hace unos días en la red social por su discurso sobre la maternidad, pues muchos usuarios se preguntan por qué no es madre estando casada con su marido, Carlos Rodríguez Ramón, desde 2007.

"Voy a contestar de una manera fina... No tengo hijos porque no me da la real gana. No tengo instinto maternal alguno. Por ser mujer no tengo la obligación de tener hijos", avanzó Rábago, de 45 años.

"Mi esposo y yo lo tenemos claro de siempre. No queremos hijos... ¿Algún problema? No sé, pregunto", zanjó la también periodista en Telemadrid, que se define en Instagram como una persona "española y libre".