El fiscal jefe de Anticorrupción niega "cualquier conspiración o connivencia" con Podemos en el caso Dina

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, salió en defensa de los fiscales del caso Dina durante la testifical del exabogado de Podemos José Manuel Calvente al negar "cualquier tipo de conspiración, complacencia o connivencia" con el partido, y aseguró que su actuación ha sido "impecable".

De esta forma respondió Luzón cuando el abogado del excomisario Villarejo, Antonio García Cabrera, preguntó a Calvente si existía una "relación íntima" entre uno de los fiscales del caso y la abogada Marta Flor, que representa a Dina Bousselham, exasesora del partido, y en su día también al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Aunque el juez instructor, Manuel García Castellón, aseguró que las relaciones íntimas son personales y no le interesan, dio la palabra al fiscal jefe Anticorrupción por si se sentía aludido, según la grabación de la comparecencia, a la que ha tenido acceso Efe.

"La Fiscalía no tiene nada que ocultar", aseguró entonces Luzón, quien dejó claro que de la actuación procesal de los fiscales "no se deduce ninguna complacencia ni connivencia con el partido político Podemos", como así demuestra, a su juicio, las veces que se han opuesto a diligencias solicitadas por la formación morada. Defendió el fiscal jefe la actuación "impecable" de los fiscales del caso, que, subrayó, está "en las antípodas de cualquier tipo de conspiración, complacencia o connivencia con ninguna de las partes".

Chats internos del partido

El abogado de Villarejo dedicó parte de su interrogatorio a preguntar al testigo por los chats internos del partido que el propio Calvente aportó al juzgado que acabó archivando la querella que Marta Flor le interpuso por acoso sexual. Luzón también salió al paso de esos chats al asegurar que "nada complacería más a la Fiscalía" que se aportaran en su totalidad al procedimiento competente: "Que se lean en su integridad y que se diga donde están".

"Tiene poco rigor ir leyendo trocitos de un periódico" donde aparecen manifestaciones en cuanto a "relaciones personales", señaló Luzón en relación a las referencias sobre una la supuesta vinculación personal entre uno de los fiscales y Marta Flor. "Bueno, pues también hay otros chats que abundarían en otra línea, en otra interpretación", añadió.

Este alegato se produjo en medio de la declaración de Calvente como testigo en esta causa, que investiga el supuesto robo de la tarjeta del móvil de Bousselham, cuyos datos aparecieron en poder de Villarejo, y donde recientemente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional devolvió la condición de perjudicado a la exasesora del partido y a Pablo Iglesias.

En su declaración, Calvente afirmó que, cuando vio las declaraciones de Iglesias y Bousselham ante el juez, detectó que habían dicho cosas que se ajustaban a la verdad y otras que no. "Omiten que las capturas las había realizado Dina, las había difundido y es lo que abre ese abanico de posibles responsables de filtraciones, que es lo que tumbaría cualquier cosa".

El exabogado de Podemos calificó el caso de "montaje" y sostuvo que él en 2016 avisó a "compañeros de trabajo" y a la entonces responsable legal de Podemos, Gloria Elizo, que se convertiría en "el caso Iglesias", algo que -afirmó- respaldaban más compañeros.

Y precisó que, cuando habla de "montaje", no niega que se produjera el robo del teléfono de Dina. "Una cosa es que haya habido o no un robo, no discutimos si ha habido un robo o no, sino de si realmente la información publicada por ok diario y la información encontrada en casa del señor Villarejo procede del robo o de que se lo han dado", manifestó.

"Campaña difamatoria"

El letrado indicó al juez que está siendo objeto de una "campaña difamatoria", igual que también existe otra "contra los jueces que son siempre los enemigos de Podemos", y afirmó que hay un equipo "a sueldo" de ese partido para "cargarse a todos los jueces y todas las personas" que los atacan.

Cuando Calvente dijo tener "miedo", el magistrado le plantó si quería pedir protección, ante lo que él dudó, de modo que García Castellón le planteó que si así lo consideraba se lo hiciera llegar, y acordó deducir testimonio por si procediera abrir otro procedimiento en un juzgado competente.