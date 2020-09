El PP critica que el Ayuntamiento "llega tarde" para cambiar el césped de Las Gaunas y pide saber "cuándo estará listo"

En rueda de prensa, los concejales 'populares' Josu Ahedo y Pablo Santaolalla han criticado la gestión realizada por el Ejecutivo municipal del alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, que, en palabras de Ahedo, "no han estado a la altura de las circunstancias" en este asunto que "es un orgullo para la ciudad, tener dos equipos en este nivel del fútbol profesional".

"Contar con un equipo en la liga profesional es una gran oportunidad para la ciudad y el Ayuntamiento tendría que haber estado a la altura para garantizar que las instalaciones del campo, que son municipales y por tanto es el Ayuntamiento el encargado de su mantenimiento, estaban en perfectas condiciones para el inicio de la temporada", ha incidido.

El edil ha recordado que "el pasado día 25 de agosto, la Liga de Fútbol Profesional remitió un informe al Consistorio señalando la necesidad de cambiar el césped" y ha resaltado, además, que "ayer mismo, se conocía también que, desde hace un año, el Ejecutivo local sabía que el césped no cumplía el mínimo exigido por la Liga".

"¿Por qué el alcalde ha esperado hasta ayer para decidir algo que era necesario? Se ha llegado muy tarde, demasiado. Esta es una muestra más de cómo gestiona el equipo de Gobierno liderado por Hermoso de Mendoza". se ha preguntado el concejal del PP.

Ha añadido que "somos los últimos, se toman decisiones muy tarde, ya que los otros tres equipos ascendidos a 2ª, Sabadell, Castellón y Cartagena, se pusieron a arreglar el césped hace ya tiempo, porque veían la necesidad de cambiarlo".

"Queremos que el alcalde no se esconda y explique a los logroñeses porque se ha esperado tanto para iniciar unos trámites que ya desde el 25 de agosto se sabía que eran necesarios", ha manifestado el concejal 'popular'.

Han recordado además que el pasado 1 de septiembre el Grupo Municipal Popular ya denunció esta situación solicitando que se adoptasen por vía de urgencia las medidas necesarias, "pero hasta mañana no se celebrará el Consejo de Administración de Logroño Deporte para aprobar la licitación del contrato".

En este sentido, Santaolalla ha apuntado que "el problema es que, entre licitación, adjudicación y obras, aunque sean cortas, de apenas 20 días, no sabemos cuándo va a estar el campo en condiciones para jugar, ni tampoco si se va a poder entrenar en él, algo fundamental también para los equipos".

Ha señalado que, una vez que se coloque el nuevo césped, "para lo que no es la fecha adecuada, que suele ser en verano, cuando se acaba la competición", además, "necesitará un tiempo para asentarse", con lo que el retraso podría ser aún mayor.

"Reclamamos al Ejecutivo local que explique los motivos por los que no se han tomado medidas oportunas antes. Los logroñeses nos encontramos de nuevo con un Gobierno que toma decisiones tarde y de forma caótica", ha añadido.

Asimismo, los 'populares' han criticado la falta de transparencia y de honestidad del Gobierno de Hermoso de Mendoza, "ayer el concejal de Deportes no fue capaz de dar fechas concretas de cuándo estará el campo disponible para que puedan jugar en el mismo UDL y EDF con plenas garantías".

"No es suficiente con decir que la ejecución de las obras durará 21 días, pueden aclarar cuándo comenzarán. ¿Cuándo estará el campo disponible? Falta transparencia. Pedimos que el señor alcalde aclare todas estas cuestiones pendientes. Y, si hay multas por parte de la Liga por retrasos, que las asuma el Ayuntamiento, no la UDL que no es responsable de la situación", ha dicho Pablo Santaolalla.

Los populares han concluido que "el Ejecutivo local ha perdido más de un año desde el informe de la empresa que mantiene el césped, dos meses desde el ascenso de la UDL y 25 días desde la visita de la Liga de Fútbol Profesional.

"Esta no es la forma de gestionar que la ciudad merece", han señalado Ahedo y Santaolalla, que ha exigido, por último, que "se explique qué tipo de propuesta de gestión se ha realizado a la UDL para gestionar Las Gaunas, "y que el club ha rechazado".