Los festivos serán el Corpus y el miércoles de Feria, cuya modificación se hará "con previsión" si es necesario

La propuesta municipal ha contado con el apoyo de PSOE, Adelante Sevilla y Cs, mientras que el PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra tras poner en duda que se lleve a cabo la Feria y apostar por la celebración del día del patrón de la ciudad, San Fernando, "como se merece".

En este marco, el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ha pedido al gobierno local que se trabaje con previsión por si finalmente se tiene que suspender el día de Feria como consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus, apostando por que "se haga una alternativa razonable para que los sevillanos puedan disfrutar el día". "Así se hará", ha dicho el alcalde, el socialista Juan Espadas.

Asimismo, la concejal de Adelante Susana Serrano se ha mostrado a favor del cambio y entiende que si se llega a celebrar la Feria será bueno para un sector que "está bastante mal", haciendo mención también a los feriantes que están en la puerta del Ayuntamiento "ante la situación que viven" al no tener actividad. Al respecto, el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha informado de que el colectivo ha sido recibido y, tras mostrar su preocupación por el sector, señala que se está intentando ver posibles ayudas.

Por último, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, critica que el festivo local no se use con el día de San Fernando, pese a que "la prudencia nos indica que la Feria no se va a celebrar". "Se vuelve a desprestigiar al patrón y no se hace una fiesta como se merece, como San Fermín en Pamplona o San Isidro en Madrid", añade.

Ante ello, Cabrera ha dejado claro que "lo que no es normal que Sevilla no tenga ningún día de fiesta en una de sus Fiestas Mayores, como la Feria", ya que el otro festivo se usa para otra Fiesta Mayor como es el Corpus. "Es un manido debate sobre el festivo en San Fernando para evitar el festivo de feria, con lo que supone la feria", insiste, tras lamentar que "año tras año" se repita el mismo debate en el Pleno.

EL FESTIVO DE FERIA DE 2020

En este marco, se da la circunstancia de que este año el festivo del miércoles de la Feria de Abril fue modificado teniendo en cuenta la imposibilidad de celebrar esta fiesta ante los efectos de la pandemia provocada por el coronavirus.

Este festivo fue pospuesto en aquel momento a septiembre, barajando la posibilidad de que una evolución positiva de esta inusitada situación que se afronta conllevara que se pudiera llevar a cabo algún tipo de evento en la ciudad.

Sin embargo, finalmente este año el día 23 de septiembre no será laboral en Sevilla, una fecha en la que además se celebrará la entrega de medallas y reconocimientos de la ciudad, que también fue trasladada desde su día de celebración habitual, el Día de San Fernando, patrón de Sevilla, el 30 de mayo, cuando tuvo lugar un acto homenaje a las personas fallecidas por Covid y a los profesionales que trabajan para reducir las consecuencias y acabar con esta pandemia.