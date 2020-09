Los médicos rechazan la baja médica como solución para los padres de hijos en cuarentena preventiva

El Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC) avisa que la solución para padres de hijos en cuarentena preventiva no puede ser la baja médica. La tramitación de la baja, dicen, "no se puede reducir a simple acto administrativo" y siempre se justifica por criterios clínicos. Por eso, diferencian entre si el hijo es positivo -cuando sí que ven justificada la baja médica- o cuando simplemente tiene que hacer cuarentena preventiva por ser contacto, por ejemplo, de un compañero de clase.

Así, si el hijo tiene que cumplir cuarentena preventiva por ser considerado contacto de un caso confirmado pero él no es positivo "no hay justificación" de baja y la solución para cuidad de los hijos "se tiene que prever y articular en un circuito de carácter sociolaboral".

Según el comunicado del CCMC, si hay un diagnóstico confirmado de Covid-19, los progenitores serán considerados contactos directos de un caso positivo y, por lo tanto, tienen que hacer cuarentena, informar su empresa y presentar la baja médica pertinente por incapacidad temporal.

Por el contrario, no pasa lo mismo en caso de cuarentenas preventivas si no hay diagnóstico positivo directamente: "De ninguna forma la baja médica puede convertirse en el recurso utilizado para dar solución a problemas que no son médicos, sino de carácter social y laboral", insisten los facultativos.

"De ninguna forma la baja médica puede convertirse en un recurso para dar solución a problemas que no son médicos, sino de carácter social y laboral"

En estos casos indican que se tendrían que cubrir las necesidades derivadas del cuidado de los hijos con prestaciones como por ejemplo permisos retribuidos por este concepto, como ya se hace en caso de permisos de maternidad y paternidad. Así, creen que "haría falta" que las administraciones competentes "garantizaran" algún tipo de prestación.

Los profesionales recuerdan que recurrir a la baja médica cuando no corresponde es "desvirtuar y devaluar algo que siempre tiene que ser un acto médico". Además, advierten que "incrementa el volumen de tareas

burocráticas que no aportan valor y que restan tiempo a los profesionales". Y el exceso de burocracia, añaden, contribuye a la saturación de los equipos de atención primaria.

Por otro lado, el CCMC recuerda que no es responsabilidad de los profesionales médicos la justificación de las ausencias escolares, una responsabilidad que "según la legislación vigente, recae en los tutores legales de los menores".