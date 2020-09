Aislados 24 alumnos de Primaria y su profesora del colegio Salesianos de Vigo por un caso de COVID

Según se ha comunicado a las familias por parte de la dirección del centro, una alumna de una de las clases de 5º de Primaria ha dado positivo por coronavirus, por lo que el resto de sus compañeros (23 estudiantes) y su tutora, a los que se realizarán pruebas PCR, deberán guardar cuarentena.

El colegio ha establecido que este período de aislamiento será de 14 días para estudiantes y profesora, independientemente del resultado de las pruebas PCR, al considerarse que forman un grupo estable de convivencia.

Por otra parte, el centro también ha informado de que se realizarán pruebas PCR a otros tres profesores que han tenido contacto puntual con esta alumna, aunque en su caso, si los resultados son negativos, no deberán guardar cuarentena porque no forman parte del grupo estable de convivencia.

CEIP DE REDONDELA

Por otra parte, el CEIP Outeiro das Penas de Cesantes, en Redondela (Pontevedra), mantiene dos aulas cerradas y 48 niños en aislamiento, además de dos profesores, después de detectarse dos casos de coronavirus entre los alumnos, aunque los primeros resultados de las PCR realizadas han descartado, de momento, nuevos contagios.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del propio centro y del Ayuntamiento de Redondela, la medida se tomó después de que un alumno de segundo de Primaria comunicase su positivo al colegio. Al realizar las pruebas al núcleo familiar, también se constató que la hermana menor del niño estaba contagiada (alumna de Infantil del mismo centro).

El colegio activó el protocolo y decretó el aislamiento de las dos aulas completas, un total de 48 alumnos y dos profesores, y ya se realizaron las pruebas entre los menores de la clase de Primaria.

La dirección del centro ha señalado a Europa Press que los resultados que se están conociendo están siendo negativos (incluidos los profesores) y, por el momento, descartan que se hayan producido otros contagios. Las pruebas a los niños del aula de Infantil se realizarán a lo largo de este jueves.

LLAMADA A LA "TRANQUILIDAD"

Por su parte, la alcaldesa de Redondela, la socialista Digna Rivas, ha insistido en hacer un llamamiento a la "tranquilidad" porque, de momento, el CEIP Outeiro das Penas es el único centro afectado en todo el municipio y, además, "los niños no se contagiaron en el colegio".

Rivas ha señalado que, tras el cambio en la Consellería de Sanidade y el nombramiento de Julio García Comesaña como conselleiro, "hay una coordinación permanente" entre el Sergas y el Ayuntamiento, y ahora también con el colegio afectado.

La alcaldesa ha recordado que la incidencia del COVID en Redondela "no es grave", ya que se han confirmado 11 casos activos y "aislados", lo que "no es relevante" en una población de casi 30.000 habitantes. "De todos modos, no bajamos la guardia, pero quiero pedir tranquilidad", ha atajado.