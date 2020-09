Bertín Osborne carga contra Enrique Ponce por cómo está tratando a Paloma Cuevas: "No la puedes humillar así"

Cuando tienes un altavoz en televisión como el que tiene Bertín Osborne, hay temas que no se pueden evitar. Máxime cuando te parecen realmente una afrenta. Es lo que el ha ocurrido al jerezano de 65 años, que ha decidido dar su opinión sobre la separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas.

La noche de este miércoles, el presentador comenzaba un nuevo espacio en Canal Sur, la televisión autonómica andaluza. En el primer programa de El show de Bertín, que así es como se llama, no ha dudado en arremeter contra el diestro con unas declaraciones que no han dejado indiferentes a los espectadores por su sinceridad absoluta.

Para el también cantante, la manera en la que el matador se está comportando públicamente con quien ha sido su esposa las últimas dos décadas en detrimento de la joven Ana Soria, 26 años más joven que él, no son las maneras adecuadas de llevar una ruptura y así lo ha comentado sin tapujos ni pelos en la lengua.

"Uno tiene que ser un caballero y tienes que arreglar las cosas en tu casa", comenzó diciendo Bertín Osborne en el estreno de su programa, a la vez que, conforme iba hablando, se iba encendiendo más y más contra Enrique Ponce, quien recientemente compartió su "penúltimo baño" con Ana Soria.

"Arregla la situación en tu casa y después vete a pintar corazoncitos en el ruedo"

"No puedes humillar a una mujer que lleva contigo más de veinte años y con la que tienes dos hijas. No puedes saltarte a la torera la relación que has tenido con alguien que se ha comido tus cornadas, tus marrones y tus malos ratos", ha opinado Osborne, defendiendo a Paloma Cuevas, que acaba de cumplir 48 años en uno de sus momentos más difíciles.

El presentador recibió muchos aplausos cuando acabó sentenciando: "Arregla la situación en tu casa, queda como un señor y, después, vete a hacer lo que quieras y a pintar corazoncitos en el ruedo". Se refería, claro, al ya famoso gesto de Ponce en las plazas de toros en las que ha lidiado.

No es la primera vez que Bertín Osborne opina sobre el tema del divorcio entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas, pero sí ha sido esta la ocasión en la que lo ha hecho de una forma más vehemente. Cuando entrevistó a Lydia Lozano en el primer programa de esta temporada de Mi casa es la tuya, se limitó a asegurar que toda esta situación le daba "mucha pena y mucha tristeza".