L'Ajuntament prorroga les ajudes de menjador escolar

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Benestar Social, ha decidit la pròrroga per al curs 2020/2021 de les ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar concedides durant el curs passat 2019/2020. Així ho va anunciar ahir l'edil Isabel Lozano, qui va explicar que, de manera paral·lela a aquesta pròrroga, s'estableix un termini ordinari de presentació de sol·licituds per a les famílies que no puguen acollir-se a ella.

A més, el Consistori augmentarà en 185.000 euros la partida prevista, de manera que s'aconseguirà la quantitat d’1,85 milions d'euros en ajudes per a sufragar les despeses de menjador escolar durant el curs recentment iniciat, enfront dels 1,67 milions del passat.

Aquesta decisió obeeix, segons Lozano, d'una banda “a la situació d'excepcionalitat davant la qual ens trobem i les dificultats econòmiques de les famílies, que s'han agreujat”, i, per una altra, “a les dificultats de tramitació que vénen derivades de les restriccions sanitàries imposades”.

Per tant, l'Ajuntament ha optat per “donar continuïtat a totes les ajudes que ja estaven concedides l'any passat per a facilitar la vida de les famílies”. En paral·lel, deixaran “obert tot el termini durant el curs per a noves sol·licituds per a poder atendre situacions de necessitats sobrevingudes durant els pròxims mesos”.

D'aquesta manera, les persones menors d'edat que ja van resultar beneficiàries en l'última convocatòria per a ajudes de menjador escolar per al curs 2019/2020 podran resultar beneficiàries de les ajudes per a aquest nou curs sempre que es mantinguen les condicions que van motivar aquestes concessions. La decisió obeeix a les condicions que ha imposat la pandèmia per Covid-19, “que ha donat lloc a un escenari totalment diferent”.

“L'obligació de conjugar les necessitats econòmiques i sanitàries comporta el replantejament de la gestió habitual de les ajudes de menjador escolar, mitjançant un model especialment adaptat i dissenyat per a la situació actual d'excepcionalitat”, va detallar Lozano, qui va subratllar que en el disseny d'aquest model s'han tingut en compte les previsions econòmiques que es deriven de la crisi sanitària i que auguren un panorama molt complicat per a les famílies, especialment per a aquelles que ja venien patint una situació de precarietat econòmica.

De manera paral·lela a aquesta pròrroga, s'estableix un termini ordinari de presentació de sol·licituds per a les famílies que no puguen acollir-se a ella. El termini s'iniciarà l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP i finalitzarà el 30 de juny de 2021, per la qual cosa el període abasta tot el curs escolar.

Beques salari universitàries

La Generalitat ha convocat les beques salari del curs 2020/2021. El pressupost és de 16,5 milions d'euros, un 15% més que el passat curs. Els beneficiaris, de rendes baixes, cobraran 600 euros mensuals per a contribuir a l'economia familiar si aproven els cursos.