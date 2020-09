Los doramas más populares

2

La historia habla narra la vida de una estudiante, Oh Ha Ni que está completamente enamorada de Baek Seung Jo un chico de altas notas y gran popularidad al ser uno de los más guapos de la escuela y el primer lugar en calificaciones. Oh Ha Ni no tiene un gran intelecto, ni suele sacar buenas notas y también es un poco despistada por lo que únicamente dispone de su persistencia y valor para demostrar a Seung Jo que ella es la chica ideal para estar con él. En el momento de la declaración, Seung Jo que apenas la conoce la rechaza de manera brusca y fría. Oh Ha Ni decide no darse por vencida y lograr conquistarlo. De repente un "terremoto" arrasa la ciudad y sorprendentemente solo su casa se destruye.



Un amigo de su papá los invita a vivir en su casa mientras reconstruyen la suya y de esa manera Oh Ha Ni ,para su sorpresa se descubre viviendo en el hogar de Baek Seung Jo, quien termina siendo el hijo mayor del amigo de su papa.