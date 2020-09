El comentario de Miguel Frigenti por el que Fani Carbajo casi abandona 'Ven a cenar conmigo'

Este miércoles se emitió en Telecinco una entrega más de Ven a cenar conmigo. Si ya la semana pasada Miguel Frigenti y Fani Carbajo mostraron sus desacuerdos nada más empezar, en este programa la cosa ha ido a más y casi desemboca en el abandono de la concursante.

Ocurrió en la cena en casa de Amador Mohedano, que cuenta con su propia piscina. Nada más verse Frigenti y Carbajo, ambos mostraron las pocas ganas que tenían de verse. Para disipar la tensión, Carbajo le preguntó: "¿Has visto la piscina?". Lo que no sabía es que el efecto que conseguiría sería exactamente el contrario.

Y es que, el colaborador de Sálvame aprovechó para mirar al pasado y le comentó a Fani que allí podrían "recrear" lo que hizo en La isla de las tentaciones, rescatando así el momento en el que Carbajo besó a Rubén en la piscina del reality de República Dominicana.

La exconcursante también de Supervivientes y La casa fuerte, como siempre que le recuerdan el tema, reaccionó con rechazo e impulsividad. "Eres tonto, chaval. Te echan a hervir y sales peor de lo que has entrado", gritó al periodista.

Este recriminó a Carbajo "su falta de sentido del humor", dijo que era "insoportable" y, seguidamente, le pidió que no "faltara al respeto", pues él no "había insultado a nadie".

Carbajo, buscando la empatía en Frigenti, le explicó que no se reiría de un tema tan "doloroso" para ella y que no aceptaba "bromitas" con ello. Después, le preguntó si tenía "neuronas ahí dentro" y le pidió que respetara que no quisiera hablar de ello.

A duras penas, Mohedano intentó relajar el ambiente con un brindis cuando Frigenti dijo "¡Que viva la hipocresía!", algo que terminó de sacar de sus casillas a Carbajo, que se marchó de la casa. El periodista interpretó esto como una muestra del afán de Carbajo por hacer "el espectáculo" y ella, impasible, le mandó "a la mierda".

Finalmente, Frigenti fue a buscarla mientras recreaba el icónico "¡Estefanía!", dijo que su reacción había sido "desproporcionada" y que debía "recomponerse y volver". Además, no perdió ocasión de recordarle lo mucho que le molestó que, en su cena, ella tratara de robarle el protagonismo. Finalmente, Fani cedió y regresó "por Amador Mohedano" y, junto a Irene Rosales, todos fueron a cenar por fin.