Una concursante de '¡Ahora caigo!' le pone en un compromiso a Arturo Valls: "Me he cagado vivo"

No hay día en que alguno de los participantes de ¡Ahora caigo! sorprendan a Arturo Valls con sus ingeniosas presentaciones, pero la de Silvia Patricia este miércoles dejó perplejo al presentador.

"Tengo 28 años y tengo un nombre un poco de telenovela", afirmó la joven. Valls quiso saber el origen de su extenso nombre: "Mi madre me quería llamar Débora, pero mi abuela no la dejó porque decía que se iban a meter conmigo".

La concursante siguió explicando que "como mi madre estaba muy enganchada a la novela de Pantera negra, me llamó como la protagonista". Silvia Patricia continuó contando que era "con los 100.000 euros me compraría un chalé en mi pueblo y si sobra, me casaría con mi chico".

"Arturo, por petición popular te tengo que hacer una pregunta: ¿Puedo?", le dijo la concursante al presentador. Esta hincó la rodilla en la trampilla, cogió una caja y afirmó: "¿Quieres un caramelo?", provocando las carcajadas del público del plató.

Silvia Patricia, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

El presentador aplaudió la broma de Silvia Patricia y afirmó: "Me ha encantado y me he cagado vivo también. He pensado: A ver qué le digo a la muchacha...". Y añadió: "Ha estado guay".

La participante derrotó a la concursante central, Stefanie, que cayó por la trampilla de ¡Ahora caigo! y Silvia Patricia ocupó su lugar en el centro, pero al final no logró llevarse ningún premio porque Javi consiguió eliminarla antes de que acabara el programa.