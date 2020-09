Pablo Motos se rinde ante Verónica Forqué: "Eres una de mis debilidades y estaré tonto toda la noche"

"Tengo que decir, para que lo sepa todo el mundo, que Verónica Forqué es una las debilidades de mi vida. Entonces... estaré tonto toda la noche". De esta forma comenzó Pablo Motos El hormiguero de este miércoles.

El programa de Antena 3 recibió a la actriz y a su compañera Ingrid García-Jonsson para que ambas presentaran su nueva película, Salir del ropero, donde se narra la historia de amor entre los personajes de Forqué y Rosa María Sardà.

“Habla de la libertad sexual, en la edad que sea” #VerónicaForqué nos cuenta la trama de la película “Salir del ropero” #VerónicaIngridEHpic.twitter.com/iAkuI2S2AU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 16, 2020

"Has visto que me he cortado el pelo como tú", le comentó la actriz a Motos, provocando las carcajadas del equipo y el público presente en las gradas. "Es un cambio porque hay que hacerlo", añadió Forqué mientras el valenciano la piropeaba: "Estás guapa".

Tras los saludos iniciales, Forqué comentó que no conocía a García-Jonsson en persona hasta que rodaron la película: "La primera impresión que me dio fue malísima y cuando me dijeron su nombre me pareció muy raro".

"Esta es una que han traído mona, conocida entre los jóvenes y ya está porque tan guapa, no puede ser buena actriz", recordó Forqué. "Es mi nieta en la película y es muy buena", añadió. Pero Motos señaló que García-Jonsson también "es mi debilidad porque es una invitada fantástica. Sois libres y salvajes".