La Generalitat pide que los extutelados tengan permiso de trabajo a los 18 años

La Mesa de Ciudadanía e Inmigración (TCI), órgano de consulta y participación para las políticas de gestión del hecho migratorio de la Generalitat, ha pedido al Gobierno establecer una "autorización automática para trabajar" para jóvenes extutelados en el momento de alcanzar la mayoría de edad.

La permanente de la TCI ha aprobado una declaración a favor del mantenimiento de la regularidad administrativa de los jóvenes inmigrantes solos entre 18 y 21 años, en la que reclaman darles permisos de residencia y trabajo como a los reagrupados.

En esta declaración afirman que el actual marco legal español y la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo "hacen prácticamente imposible la plena incorporación de estos jóvenes a nuestra sociedad" y se aboca "a miles de jóvenes migrantes a la precariedad social".

Nuevas restricciones en la renovación de los permisos de residencia

También alertan de que "esta situación empeorará a partir del 21 de septiembre debido a las nuevas restricciones en la renovación de los permisos de residencia" porque "miles de jóvenes migrantes extutelados por la Generalitat" pueden quedar en situación de irregularidad administrativa cuando alcancen la mayoría de edad ante la imposibilidad de renovar el permiso de residencia.

Durante la reunión de la mesa, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha asegurado que están "muy preocupados por la situación de irregularidad sobrevenida que puede provocar la interpretación del Tribunal Supremo, no se es consciente de la situación de vulnerabilidad en la que se puede condenar a estos jóvenes, que no lo merecen" y llevan "meses explicándolo al Estado", sin que dé una solución a este "grave problema".

Según el régimen vigente de extranjería, cuando los jóvenes tutelados adquieren la mayoría de edad deben renovar su autorización de residencia o, si todavía no disponen de autorización, necesariamente tienen que obtenerla.

Así, a aquellos que llegan a la mayoría de edad con una autorización de residencia, se les pide que la renueven según el procedimiento previsto para la renovación de residencias temporales de carácter no lucrativo y, aunque no pueden trabajar, se les pide que acrediten ingresos propios que les permitan la manutención y que no sean ayudas públicas.

Si no pueden acreditar esto deben pasar a obtener una autorización de residencia y trabajo a través de la acreditación de un contrato de trabajo a tiempo completo y de un año entero, lo que es muy difícil.

Irregulares si no obtienen una autorización de residencia

Los tutelados que llegan a la mayoría de edad sin haber obtenido una autorización de residencia, caen en situación irregular y, para evitar la aplicación del régimen sancionador, deben solicitar una primera autorización de residencia antes de los 90 días naturales posteriores a la fecha en que cumplan los 18 años.

En este caso, también deberán acreditar que disponen de recursos económicos suficientes para su manutención, en una cantidad que represente mensualmente el 100% del IPREM o bien un contrato de trabajo de un año, casi imposible para los jóvenes migrantes solos.

Esperan denegaciones a partir del 21 de septiembre

La Generalitat prevé que las denegaciones de estas renovaciones de permisos empiecen a producirse a partir del 21 de septiembre para aquellas personas que les tocara renovar más tarde del 21 de junio; y a partir del 30 de marzo de 2021 (cuando se acaben los 90 días posteriores a la finalización de la prórroga automática fijada por la Orden del Ministerio de Sanidad 421/2020, de 18 de mayo) para aquellas personas que tenían que renovar antes del 21 de junio, fecha de la finalización del estado de alarma.

La propuesta de autorización automática para trabajar para jóvenes extutelados en el momento de alcanzar la mayoría de edad da continuidad a la excepción automática para trabajar que introduce la reciente Instrucción 1/2020 de la Secretaría de Estado de Migraciones, por la que se habilita a trabajar por cuenta ajena a los jóvenes inmigrantes solos a partir de los 16 años, sin necesidad de ningún otro trámite administrativo.

Como alternativa, la TCI pide conceder una residencia de larga duración a los jóvenes extutelados con autorización de residencia al llegar a los 18 años.