El anuncio de los "confinamientos selectivos" genera gran incertidumbre y malestar en Madrid

Sin duda alguna los confinamientos selectivos han sido el tema central de un miércoles muy ajetreado. El pistoletazo de salida ha sido la rueda de prensa del viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, quien ha anunciado medidas "más drásticas" para frenar el avance del coronavirus "en la línea de confinamientos selectivos" en zonas con más incidencia, restricciones a la movilidad y concentración de personas.

Zapatero ha avivado más la polémica tras afirmar que se lo había comunicado a la presidenta Diaz Ayuso por medio de un mensaje de Whatsapp. Las reacciones no han tardado, y varios medios citaban al entorno de Ayuso para desmentir lo anunciado. Además, ha sido el propio gobierno regional el primero en actuar, suspendiendo la habitual rueda de prensa de Ignacio Aguado posterior a la reunión del Consejo de Gobierno para anunciar los acuerdos aprobados.

Las críticas por parte de prácticamente todos los partidos que no forman el gobierno no han tardado. Por la derecha, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha exigido al Gobierno regional que dé información concreta y evite la "incertidumbre" porque, de lo contrario, mucha gente puede salir de la región y "se trata de confinar el virus, no de irradiarlo", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Por la izquierda, PSOE, Podemos y Más Madrid también han lanzado sus críticas. El socialista y portavoz adjunto en la Asamblea José Cepeda ha calificado de "esperpento" y ha pedido que "dejen de dividirse entre azules y naranjas". Por su parte, desde Más Madrid, Mónica García ha señalado al Gobierno regional por "no ser ni siquiera capaces de coordinarse entre ellos" y considerando que los confinamientos serían "segregativos" porque "vienen a segregar y a estigmatizar a los barrios del sur que ya tienen que sufrir las políticas de la señora Ayuso y la desigualdad".

Desde Podemos, su portavoz Isa Serra, ha puesto en evidencia la "incertidumbre" que genera el anuncio de Zapatero y que "posteriormente haya salido el entorno de Isabel Díaz Ayuso desmintiendo eso en algunos medios de comunicación" y ha asegurado que se busca "estigmatizar a las personas, a las familias que sufren y padecen las políticas del Partido Popular".

El Ejecutivo regional se limita a decir que esta semana anunciarán la adopción de nuevas medidas ante la evolución de la Covid-19 en la revisión quincenal programada por el Ejecutivo autonómico, que se comunicarán previsiblemente el viernes "cuando estén cerradas", según señalan fuentes del Gobierno madrileño.

Sin embargo, cuando parecía que el tema estaba zanjado en vísperas al anuncio del viernes, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha comparecido en la Asamblea madrileña a petición del PSOE, pero ha evitado pronunciarse al respecto de los confinamientos selectivos o cualquier otra medida, provocando indignación en la cámara.

"Es usted como Fernando Simón en Madrid, con la diferencia de que Fernando Simón ha dado como 150 comparecencias y de usted solo conocemos una la semana pasada", ha señalado Mónica García, portavoz de Más Madrid, en relación a que es la primera comparecencia de Andradas desde su nombramiento.

La portavoz de Unidas Podemos, Vanessa Lillo, ha calificado la exposición de Andradas de "tomadura de pelo" y "anacrónica", al obviar el anuncio de Zapatero de nuevas medidas y el "sindios que esto esconde" en el Gobierno regional, en vez de "dar un poco de luz sobre este caos que se ha generado".

Por su parte, el socialista Jose Manuel Freire ha hablado también de "falta de respeto", de "vergüenza" y de "descrédito" ante la intervención de la directora general, a la que ha acusado de hacer un "ejercicio de cinismo", y le ha reprochado que "no sepa articular dos palabras" sobre las medidas anunciadas hoy por Zapatero, al que acompañaba en la rueda de prensa.

Desde Vox también han solicitado información sobre planes, programas y actuaciones referidos al confinamiento selectivo de la población. La intervención de Andradas se ha limitado a señalar que la presentación de esta mañana "no solamente de la situación epidemiológica a semana cerrada, sino una valoración de lo que el equipo de Gobierno, la Consejería de Sanidad, está realizando a partir de los últimos datos epidemiológicos", se enmarca en las revisiones cada 15 días de las medidas contempladas la orden de la Consejería de Sanidad sobre medidas de prevención.