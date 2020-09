Alcalde defiende la gestión del ERE de Onda Jaén al ofrecer "todas las posibilidades" y primar el interés general

Así lo ha señalado una vez que el periodo de negociación del citado procedimiento planteado por causas organizativas culminara sin acuerdo entre ambas partes y este lunes los 51 empleados afectados recogieran las respectivas cartas de despido.

Millán ha asegurado que la voluntad de reubicación del personal en el Consistorio siempre ha existido, con respeto a la igualdad de condiciones frente al resto de trabajadores del Ayuntamiento. "Este equipo de gobierno no ha echado a nadie a la calle", ha aseverado al tiempo que ha subrayado que se debe "a un interés general, el de la ciudadanía".

Al respecto y tras aludir a los "informes técnicos municipales que sustentan" la decisión, ha señalado que una televisión con un déficit anual de 2,7 millones no puede lastrar la situación del resto de servicios públicos esenciales municipales, de manera que "50 personas no pueden estar por encima de 114.000".

Ha subrayado, igualmente, que la gestión que el anterior gobierno local hizo de los procesos relacionados con Onda Jaén y su plantilla han sido determinantes para llegar a esta situación, "empezando porque era una actividad para ocho personas que llegó a tener 60 trabajadores, pasando por la liquidación de la sociedad y por el deficiente proceso de subrogación de los empleados".

El alcalde, finalmente, ha afirmado que "no se ha perseguido a nadie". "Queda demostrado en esa querella criminal que fue presentada contra varios miembros del equipo de gobierno, que ha sido archivada, y también en esa demanda por vulneración de derechos fundamentales expresamente contra mi persona, que también ha sido archivada", ha añadido.

En la misma línea se ha pronunciado el concejal de Personal, Carlos Alberca, quien ha informado sobre la negociación con los representantes sindicales de los trabajadores de Onda Jaén, en concreto CSIF y CCOO, cuyo resultado "inesperadamente negativo" ha lamentado.

"Cuando este Ayuntamiento ofrece un plan de acompañamiento social es porque tiene voluntad de reducir o atenuar los efectos negativos del ERE y reubicar a los trabajadores en puestos que son necesarios para la gestión de la ciudad", ha dicho no sin mostrar su sorpresa por que los representantes sindicales se negasen a llegar a un acuerdo en el que cabía la reubicación del cien por cien de los afectados.

COMPLEMENTO

El edil ha precisado que el plan se ofrecía siempre en el marco del respeto a la igualdad con el resto de los trabajadores y a la legalidad y ha explicado que el mayor obstáculo ha sido la negativa a perder un complemento, "a todas luces injusto", de tipo personal transitorio, que disfrutaban 25 trabajadores.

"No era otra cosa que el coste que asumía el Ayuntamiento para equiparar personal que no tenía la titulación como licenciado para que cobrase como tal, en algunos casos teniendo un graduado Escolar. Esos complementos que soportaban la diferencia han sido el escollo sindical para que la totalidad de los trabajadores de Onda Jaén tuvieran un trabajo en estos momentos en el Ayuntamiento", ha detallado.

Tras apuntar que un trabajador C2, auxiliar administrativo, la categoría mas baja que tiene el Ayuntamiento, "cobra en el entorno de 1.500 euros mensuales", Alberca señala que la oferta de plazas para reubicación garantizaba que todos dispusieran de la posibilidad de reubicarse en categorías similares a las suyas, al tiempo que ha negado que se les retirase la antigüedad, un derecho que todo trabajador tiene reconocido.

Preguntado por la posibilidad de que pudiera haber después una negociación con aquellos empleados dispuestos a la recolocación, ha afirmado que se intentó y "no fue posible". Según ha dicho, una vez que se rechaza colectivamente el acuerdo, "no se puede dar prioridad posteriormente a la negociación individual sobre la colectiva", según han indicado desde la asesoría jurídica del Ayuntamiento y también por expertos en la materia consultados de forma externa.

Asimismo, a preguntas de los periodistas, se ha referido a la posibilidad de que la justicia dé la razón a los trabajadores y establezca la readmisión en sus puestos, como la plantilla viene reclamando desde el principio. Ha comentado que "podría pasar" que determine la readmisión o despido con indemnización, en función del deseo del afectado, pero ha dudado que pueda fijar que sea en la radiotelevisión.

"Un juzgado puede hacer que readmita, pero lo que no me puede hacer es que yo establezca un servicio que el pleno municipal, que es el máximo competente para distribuir los servicios municipales, y con informes palmarios diciendo que es una actividad que no es de obligado cumplimiento para un ayuntamiento... Evidentemente una sentencia no te podrá obligar a eso", ha manifestado el concejal quien ha agregado que, llegado el caso, sería "hacer una reubicación, ya se vería cómo".