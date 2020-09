El TSJCV denega la suspensió cautelar de la resolució del Consell que prorroga el tancament de locals d'oci nocturn

La sala, d'aquesta manera i, sense entrar en el fons de l'assumpte, desestima la mesura cautelar sol·licitada per l'Associació de Locals de Restauració i Oci d'Alacant, "després de ponderar els interessos en conflicte i, en particular, la prevalença dels interessos generals tutelats per la Generalitat".

Així consta en una interlocutòria de data d'aquest dimarts, facilitada pel TSJCV i consultada per Europa Press, en el qual els magistrats assenyalen que no consta "cap circumstància sobrevinguda que altere l'estat de les coses de finals d'agost", quan la Sala de Vacances de l'alt tribunal valencià ja va desestimar una mesura cautelar similar promoguda per la mateixa associació empresarial contra la resolució de 17 d'agost de la Conselleria de Sanitat que va ser prorrogada el 4 de setembre.

Així, segons el tribunal, no s'ha aportat per la part recurrent "element fàctic algun" que revele una situació de la pandèmia menys mala en aquesta primera quinzena de setembre en la província d'Alacant o el conjunt de la Comunitat Valenciana que la que existia aleshores, quan l'administració va establir eixes restriccions.

L'associació al·legava que la pròrroga per 21 dies més de la resolució de 17 d'agost suposa el "tancament total" de l'activitat d'un sector econòmic "transcendent per a l'economia de la ciutat d'Alacant i per al manteniment de més de 200 llocs de treball" i alertava que de no suspendre's l'execució de la restricció suposaria el tancament durant 42 dies, la qual cosa implica la "pèrdua total" de la temporada d'estiu, "vital" per als negocis després de l'estat d'alarma.

La sala, en la resolució, reconeix que és "indiscutible" la importància del sector de restauració i oci a Alacant, especialment en els mesos estivals, i el "desitjable" que seria que es poguera desenvolupar aquesta activitat amb iguals o similars condicions que en altres temporades. No obstant açò, afig que no existeix "cap circumstància sobrevinguda" a les de finals d'agost, quan es va adoptar l'anterior resolució.

En aquesta línia, subratlla que l'ordenament constitucional entrega a l'administració sanitària "vetlar pels interessos generals" i l'associació recurrent no acredita "si més no indiciàriament" que les mesures contingudes en la resolució de 4 de setembre "siguen inconseqüents amb el fi" ni amb les mesures del 14 d'agost del Ministeri per a respondre davant l'increment de casos de Covid-19.

Per açò, conclou que la ponderació dels interessos en conflicte i, en particular, la prevalença dels interessos generals tutelats per la Generalitat -i subjecta a la coordinació de l'Administració de l'Estat, en concret l'Ordre Ministerial de 14 d'agost en la qual es dona suport i de la qual és complement o "transposició" la resolució de la Conselleria de Sanitat-, porta a denegar la sol·licitud cautelar.