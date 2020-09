El comité de vaga dels MIR considera la proposta de Sanitat "una vergonya" i anuncia noves accions de protesta

El comité de vaga dels MIR considera "una vergonya" la proposta que els ha traslladat la Conselleria de Sanitat en la reunió d'aquest dimarts, per la qual cosa no solament mantenen la parada que van iniciar el passat 21 de juliol sinó que estudiaran noves accions si el departament que dirigeix Ana Barceló persisteix "en el bloqueig negociador".

"Seguim en vaga. No cessarem en la lluita per a millorar la nostra formació i l'atenció als nostres pacients", ha assenyalat el president del comité, Enrique Cuñat.

Així, si Cuñat dilluns considerava que la Conselleria anava per "la bona direcció" per a tancar un acord ha lamentat que la reunió d'aquest dimarts, que es va prolongar durant més de quatre hores, ha sigut "una pantomima" a la qual "ni tan sols s'ha personat cap càrrec polític".

En eixe sentit, ha explicat que el personal tècnic de Conselleria no va presentar en la reunió "nous punts rellevants de trobada: segueixen sense concedir millores formatives, retributives ni diverses de les reivindicacions principals, reafirmant-se que no van a realitzar més concessions".

Per açò, ha exposat que el comité es nega a firmar-ho perquè la nova proposta d'acord "no produirà una millora substancial de les pèssimes condicions laborals que ens han abocat a una vaga". "És una vergonya i una nova decepció amb l'administració i amb unes polítiques que no s'assenten a negociar en persona", ha retret.

Davant aquesta situació, aquest dimecres es difondrà la proposta entre tots els MIR i estudiaran "noves accions que si es confirma el bloqueig negociador per part de Conselleria".