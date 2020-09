Mobilitat Sostenible llança una campanya per a fomentar l'estacionament segur de les bicis al carrer

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha inaugurat aquest dimecres la Setmana Europea de la Mobilitat presentant la campanya elaborada per l'Agència Municipal de la Bicicleta (VLC Ambici) per a fomentar l'ús segur i continuat dels estacionaments públics de bicicletes instal·lats per tota la ciutat.

L'objectiu de la campanya —que es comunicarà a la ciutadania en adhesius adherits als propis estacionaments de bicicletes i a través de les xarxes socials i webs municipals— és "trencar amb el mite de la inseguretat d'estacionar les bicicletes al carrer".

Es desenvoluparà mitjançant una campanya de divulgació informat sobre com estacionar correctament, eliminant pràcticament la possibilitat de robatori i guanyant en comoditat a l'hora d'optar per l'ús de la bici als desplaçaments.

"València ha fet un gran salt en l'ús de la bici en els últims anys, i encara pot fer un salt més gran si derroquem algun dels falsos mites que es llancen per a frenar el seu creixement", ha apuntat Grezzi en relació al del perill d'estacionar en la calçada.

"Si ens fixem, a les ciutats en les quals es fa un ús massiu de la bici, com per exemple Vitòria, també hi ha un normalitzat ús de l'estacionament al carrer, tant diürn com nocturn. I això es deu al fet que la gent ha experimentat com, simplement disposant d'un cadenat de qualitat i complint una sèrie de pautes a l'hora d'estacionar, fer-ho al carrer és segur per a la gran majoria de bicicletes d'ús diari".

Aquesta campanya, la informació de la qual, a més d'en els centenars d'adhesius que s'emplaçaran en els diferents grups d'estacionaments de bici en superfície repartits per la ciutat, es pot consultar en la web de VLC AMBici, es desenvolupa en paral·lel a la constant implementació de noves forquetes d'estacionament que el servei de Mobilitat Sostenible realitza des de finals de 2015.

Només enguany s'han instal·lat fins hui 446 noves places. Actualment s'estan instal·lant en Benimaclet i ja estan planificades instal·lacions en Orriols, Vara de Quart i Arrancapins.

En la recent enquesta realitzada per l'OCU entre les persones enquestades de les 10 majors ciutats d'Espanya s’indica que les residents a València eren les més satisfetes no sols per l'extensió i qualitat dels seus carrils bici, també per la presència d'aparcaments específics per a estacionar les seues bicis.