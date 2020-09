València tanca les 664 zones infantils dels parcs per a frenar els contagis

Les zones infantils i de jocs dels parcs públics de València seran precintades i tancades aquest dijous 17 de setembre per a frenar el ritme de contagis a la ciutat. La mesura, segons ha anunciat el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, es pren a instàncies de les conselleries de Sanitat i Educació, i en coherència amb les implantades en els centres escolars per a distanciar als alumnes amb, entre altres iniciatives, els anomenats grups bambolla de convivència estable.

"Hem decidit reforçar aquestes mesures amb el tancament a partir de demà [dijous] de les zones de jocs infantils de la nostra ciutat", ha afirmat l'edil. D'aquesta manera, l'Ajuntament de València tancarà i precintarà les 664 zones de jocs infantils de la ciutat, tal com va fer durant l'estat d'alarma.

La ciutat de València és la zona més afectada del conjunt de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa s'estan adoptant mesures concretes per la seua elevada mobilitat i densitat de població. "Hem d'atendre la situació especial en què es troba València, amb una població molt alta, que rep molts visitants i en la qual el coronavirus ha tingut un impacte important", ha explicat el vicealcalde, que ha anunciat la mesura en una entrevista en la Cadena Ser.

La proposta compta amb el vistiplau del CECOPAL, el centre de coordinació de diferents delegacions del Consistori per a coordinar actuacions en aquestes situacions d'emergència així com per a optimitzar la gestió dels mitjans humans i materials disponibles.

Campillo matisa que els parcs i jardins continuaran oberts, i que només es tanquen temporalment les àrees recreatives infantils a l'aire lliure mentre es mantinga l'actual situació de repunt de la Covid-19.

Desinfecció diària

Aquestes zones ja estaven sent desinfectades diàriament per un dispositiu especial format per 34 operaris i per al qual el Govern municipal ha invertit 147.000 euros. Ara, "anem un pas més enllà per a contribuir a evitar concentracions en espais reduïts i mantindre la separació entre els xiquets i xiquetes", ha dit Campillo.

"El tancament dels parcs infantils és temporal i es mantindrà fins que la situació epidemiològica ho permeta i baixe la corba de contagis a la ciutat, i en tot cas sempre pensant en la salut i la seguretat dels més xicotets", ha afegit l'edil.

Insistència en l'autoprotecció

"Es tracta d'afavorir el treball de les autoritats sanitàries competents per a controlar els contagis". En aquest sentit, ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana "ara com ara les mesures més importants i eficaces enfront de la Covid-19 són les d'autoprotecció; higiene personal, distància social i màscara obligatòria"