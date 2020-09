Iker Jiménez se defiende tras las críticas por saltarse el embargo sobre Venus: "Si les escuece a los periodistas, allá ellos"

Este lunes, Venus protagonizó la portada de muchos medios de comunicación después de que un grupo de astrónomos encontrara indicios de vida en su atmósfera. Sin embargo, esta información la dio antes Iker Jiménez en su programa de YouTube La estirpe de los libres, saltándose el embargo de la información del medio Nature Astronomy.

Al ver las noticias, el presentador de Cuarto milenio grabó un vídeo mostrando las páginas de los diarios abriendo con la noticia y presumiendo de que él lo había contado antes sobre ello.

"Nuestra obligación es, si podemos, contarlo antes", dice el periodista en su publicación. "Atentos estamos y tenemos un compromiso con todos nuestros amigos. Que si podemos dar una noticia antes, pues mejor que mejor".

Venus hoy es portada MUNDIAL.

Solo un humilde medio lo dio antes a sus suscriptores.#LaEstirpedelosLibres

Un bonito scoop periodístico. 👍 pic.twitter.com/olSq8yXptg — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 14, 2020

Entonces, algunos usuarios comenzaron a echarle en cara su 'exclusiva' y explicarle por qué todos los medios informaron el lunes. "Lo bonito hubiera sido respetar el embargo de Nature y no hacerles la cama a todos los periodistas científicos que sí lo respetaron", reprochó un tuitero.

"Yo no sabía nada de que estuviera embargada. Ni por qué. No sabíamos realmente lo que pasaba. Pero amigo, soy periodista y si me entero de algo tengo que contarlo antes si puedo", contestó Iker Jiménez.

Yo no sabía nada de que estuviera embargada. Ni por qué. No sabíamos realmente lo que pasaba. Pero amigo, soy periodista y si me entero de algo tengo que contarlo antes si puedo. Un saludo. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 14, 2020

De hecho, tal y como apuntó otro usuario, sí sabía que estaba embargada, y lo dijo en su programa: "Si el público no entiende qué quiere decir esto, es que estaba retenida por la propia institución que envía ese comunicado".

¿La mentira también va intrínseca con el periodista?

La transcripción literal de tú programa, friker. pic.twitter.com/aqu8wK61YI — Carlos of-icial (@LlacerCarlos) September 15, 2020

Ante los reproches de otras personas, el presentador continuaba sosteniendo que era periodista, a pesar de que muchos le destacaban que, para ello, había que tener "ética y rigor".

No, simplemente tienes un papel que lo dice. Para ser periodista de verdad hay que demostrarlo con ética y respeto. — Joseju🔻 (@JoseJu_Des) September 14, 2020

El rostro de Cuatro contestó a otro tuitero con lo que, para él, es un lema del periodismo: "Si se puede, cuéntalo antes y que tus seguidores lo sepan antes. Si les escuece a los periodistas, allá ellos".

A mi no me habían dicho nada amigo. Yo soy periodista. Y un lema del periodismo es si se puede contarlo antes. Y que tus seguidores lo sepan antes. Si les escuece a los no periodistas allá ellos. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 14, 2020

"Yo no pertenezco al club de quienes reciben noticias y se las guardan. Yo me busco la vida para que mis seguidores sepan la noticia y, si se puede, antes que nadie. Lo he demostrado y no con este tema precisamente. Pobre periodismo el que acuerda y retiene con autorización", respondió a otra crítica.

Muchos de sus seguidores parece que no entendieron bien cómo funciona este sector y el concepto del embargo, y calificaron a esta práctica como "chanchullos de profesionales". De hecho, él mismo lo comparó con la pandemia: "El 'embargo' lo tendrían que respetar quienes gozan de ese privilegio. Pobre periodismo. Así han actuado tantos con la Covid. A reírse de la pandemia 'por embargo moral'. Algunos preferimos la libertad".