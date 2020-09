La oposición del Consell reprocha a Cladera su "falta de autocrítica" y su posición sobre los remanentes

El PI-Proposta per les Illes Balears, el PP, Ciudadanos y Vox han valorado las palabras de la presidenta después de celebrarse este miércoles el primer Debate de Política General de la legislatura en el Consell.

La portavoz de El PI en el Consell, Xisca Mora, ha calificado el discurso de la presidenta de "poco ambicioso" y ha mostrado su preocupación por "la falta de liderazgo de Cladera para adoptar decisiones valientes para salir de esta crisis".

Asimismo, ha instado a la presidenta a pedir al gobierno de Sánchez la derogación de la ley Montoro. "Es increíble que Cladera hable de los remanentes de los ayuntamientos como si fuera una victoria de su partido, pero luego entre en contradicciones continuas", ha señalado.

Mora ha asegurado que "si Cladera tiene el coraje de defender los intereses de su tierra por encima de los intereses de partido, El PI estará a su lado".

En la misma línea se ha expresado el portavoz del Grupo Popular en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, quien ha lamentado que la presidenta Cladera que "siga sin tener pactado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la totalidad de los remanentes para ayuntamientos y consells insulares".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "la ley Montoro cuenta con una cláusula de excepcionalidad para circunstancias como las actuales" y ha asegurado que "el discurso ha sido el de una presidenta conformista y acomodada en su silla".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Consell, Beatriz Camiña, ha criticado que el discurso de Cladera "ha estado lleno de anuncios y de buenas palabras, pero sin la autocrítica ni la concreción para poder salir cuanto antes de la crisis".

De acuerdo con Camiña, la presidenta no ha hecho "un análisis profundo en el ámbito turístico". "Por mucha promoción turística que se haga de Mallorca, si no sabemos qué ha fallado para pasar en pocos días de ser un destino seguro a ser vetado por varios países, no podremos afrontar la crisis", ha indicado.

Por otro lado, ha criticado que se haya creado una comisión de expertos y no una comisión de investigación sobre los casos de explotación sexual en menores tutelados. "El Consell no se puede centrar en perseguir a los agresores, eso es labor de la Policía y la Guardia Civil, su trabajo es depurar las responsabilidades políticas", ha apuntado.

En cuanto a Vox, el portavoz de la formación en el Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha señalado que había "mucho marketing y cero autocrítica en el discurso de Cladera". "Ha sido de manual, un discurso muy medido para tratar de ocultar las meteduras de pata de este equipo de gobierno", ha criticado.

Además, la formación ha acusado a Cladera de haber "lanzado balones fuera" con el asunto de los casos de explotación en los menores tutelados.

PODEMOS PIDE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS RESIDENCIAS

Por otro lado, la coordinadora de Podemos Mallorca, Aurora Ribot, ha explicado después del discurso de Cladera que "ahora toca apostar, más que nunca, por los servicios públicos y trabajar un sistema de cuidados eficaz".

"Después del desastre que hemos visto en algunas comunidades autónomas, donde la gestión de las residencias se encuentra ampliamente privatizada, no podemos tolerar que esto se traslade a Mallorca", ha destacado.

La también vicepresidenta del Consell de Mallorca ha resaltado de la Ley de Mayores que se prepara en la institución que "debe asegurar el acceso igualitario a un sistema de cuidados público y de calidad" y ha considerado "un porcentaje demasiado pequeño" el número de plazas públicas en las residencias de la isla.

Asimismo, el Portavoz del Grupo Socialista en el Consell, Andreu Alcover, ha expresado el apoyo de los socialistas al discurso de Cladera. "Ha demostrado que tiene una hoja de ruta clara para pilotar la salida de esta crisis", ha indicado.

Para el portavoz, la presidenta Cladera "ha rendido cuentas de su gestión sin evitar pasar por encima los temas espinosos, como puede ser el de menores o la gestión del virus en las residencias".