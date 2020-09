CSIF denuncia que el Comité de Seguretat i Salut Laboral d'Educació a València no s'ha reunit en l'inici de curs

En un comunicat, el sindicat ha explicat que açò provoca que "no haja pogut supervisar, per exemple, la normativa de seguretat ni els plans de contingència davant la Covid-19 per a garantir la protecció de més de 27.000 docents en centres públics de la província".

Ha recordat que "una impugnació per part d'una sindicat en el ple de juliol per qüestions de configuració ha provocat que aquest comité es trobe paralitzat des d'aleshores i sense reunir-se" i ha instat l'administració al fet que "ho desbloquege, de manera que puga prosseguir la seua activitat, fonamental sobretot en la situació de pandèmia actual".

CSIF ha subratllat que aquest comité es reuneix per a planificar cada inici de curs i considera "vergonyós" que enguany, amb la gravetat del context actual, no ho haja fet, ja que per ell passen la normativa en seguretat i salut laboral relativa als docents, els plans de contingència i les mesures de seguretat en els centres per a protegir als professionals.

I ha lamentat que "haja quedat anul·lat per disputes internes", per la qual cosa urgeix l'administració que intervinga i que "es convoque de manera immediata per a vetlar per la seguretat i salut laboral dels treballadors".