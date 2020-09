Universitats convoca les beques salari del curs 2020-2021 per un import total de 16,5 milions

Els estudiants interessats en aquesta modalitat de beques podran presentar les sol·licituds en el termini que s'inicia demà dijous i finalitza el pròxim 15 d'octubre. La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.

La beques salari estan dirigides els alumnes que inicien per primera vegada els seus estudis universitaris en el curs 2020-2021, així com als estudiants beneficiaris d'aquestes ajudes en la convocatòria del passat any.

La persones beneficiàries disposaran d'un salari de fins a 600 euros mensuals per curs, que contribuirà a finançar la despesa que genera dur a terme estudis universitaris i a impulsar l'economia de les famílies amb escassos nivells de renda. Tot açò sempre que l'alumnat beneficiari complisca amb els requisits acadèmics establits en la convocatòria, segons les mateixes fonts.

En aquestes ajudes, el llindar de renda que s'estableix per a famílies de quatre membres és de fins a 18.081 euros, i l'alumnat beneficiat haurà de comprometre's a complir el rendiment acadèmic establit en la convocatòria.

L'objectiu de les beques salari és contribuir al fet que estudiants que inicien els estudis puguen acabar la seua formació universitària amb un salari destinat a formar-se. D'aquesta manera, l'alumnat pot col·laborar amb la seua família aportant un sou durant els quatre anys de formació, sempre que supere acadèmicament els cursos.

IGUALTAT D'OPORTUNITATS

El programa de beques universitàries de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital inclou cada curs acadèmic diferents modalitats d'ajudes de marcat caràcter social que tenen com a objectiu fomentar la igualtat d'oportunitats. En l'exercici pressupostari 2020, s'han destinat al programa beques de la Generalitat un total de 31.875.000 euros, amb la finalitat que cap estudiant deixe de cursar estudis universitaris per motius econòmics.

No obstant açò, la situació de crisi econòmica i social provocada per la COVID-19 ha suposat l'adopció de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 destinades a "protegir" als estudiants universitaris, així com a "la igualtat d'oportunitats per a aquelles famílies que perceben rendes més baixes", segons les mateixes fonts.

Alguna d'aquestes mesures estan destinades a les beques salari lligades a la renda i són de caràcter acadèmic i econòmic. En aquest sentit, a més de l'augment d'import destinat a aquestes ajudes, s'han reduït els percentatges dels crèdits superats pels estudiants per a accedir a aquesta beca.