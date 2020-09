Menos de 15 euros para conseguir la lámpara LED de secado y conseguir que la manicura te dure más tiempo

Unas manos bien cuidadas siempre son una buena carta de presentación; y, ahora, también objeto de tendencia: no hay temporada en la que no se apueste por una nueva manicura que dé mucho de qué hablar. Así, después de la pasión por las uñas XXL y de un verano marcado por el nail art, el otoño parece dirigirnos hacia colores naturales y discretos que no llamen la atención, lo que no significa que no haya que pasarse alguna que otra hora a la semana cuidando de su aspecto para que nuestras uñas respondan a los preceptos que ya marcaron las grandes pasarelas.

Así, además de apostar por manicuras tipo francesa, donde los tonos empolvados sean los protagonistas, hay que tener a mano alguna que otra herramienta que nos ayude a lograr los resultados adecuados... ¡Y las lámparas LED de secado deben estar entre ellas! No hay que olvidar que, gracias a este beauty gadget, más allá de una dosis extra de brillo, conseguimos fijar los esmaltes a mayor velocidad, evitando imperfección (resultado de la impaciencia) o transparencias que dejar ver el color natural de nuestras uñas.

Además, estas lámparas están al alcance de la mayoría de bolsillos y, por menos de 20 euros, se pueden encontrar buenos modelos que cumplan con creces su función. Sirva de ejemplo la que hemos destacado bajo estas líneas, de la marca Elehot y a la venta en Amazon, que con casi 2.000 valoraciones positivas de los usuarios puede ser tuya hoy por menos de 15 euros. ¿Quieres descubrir qué es lo que te va a ofrecer?

La lámpara LED de secado, de Elehot. Amazon

Todo lo que puede hacer por tu manicura

Tres temporizadores. Para que cada uno amolde el secado de uñas al tiempo del que dispone, esta lamparita pone a nuestra disposición tres botones táctiles de 30, 60 y 90 segundos, pudiendo ajustar su función a nuestras necesidades. Además, en caso de no accionar ninguno de ellos, este ‘beauty gadget’ conecta, directamente, uno general de un minuto de duración, ideal para fijar la segunda capa cuando elegimos colores de esmalte claros.

Pantalla LCD. Una de las prestaciones más atractivas de esta herramienta es la pantalla LCD que incluye en la parte superior en la que, una vez en marcha, nos irá indicando una cuenta atrás de los segundos que nos quedan de espera. No hay que preocuparse, asimismo, por apagar la máquina una vez la hemos utilizado, ya que lo hace de forma automática, tal y como ocurre con el encendido: la lámpara LED se activa automáticamente cuando metemos la mano dentro.

Con seguridad. Equipada con 15 bombillas con tecnología de luz blanca de doble longitud de onda, esta lámpara está preparada para no dañar ni los ojos, ni las uñas, ni tampoco la piel de las manos (¡incluidas las sensibles!).

