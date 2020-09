La Generalitat estableix una deducció del 10% per a adquirir bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal

Aquestes ajudes, que s'articularan per mitjà de la Llei de Mesures Fiscals, Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat del 2021, s'emmarquen en el conjunt d'iniciatives que la Conselleria ha engegat per a fomentar la mobilitat sostenible.

En aquest sentit, i davant l'inici de la Setmana de la Mobilitat Europea de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana, el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha reiterat la necessitat de potenciar l'ús de mitjans individuals de transport no contaminants com la bicicleta o el patinet i evitar així la utilització massiva del vehicle privat.

Així, el conseller ha recordat que fins al 10 de novembre segueix obert el termini per a sol·licitar les ajudes directes de la Generalitat de fins a 250 euros per a la compra de bicicletes i patinets i que compten amb un pressupost global de 500.000 euros.

Aquestes ajudes, ha destacat, "tenen un doble objectiu, fomentar d'una banda l'ús de vehicles no motoritzats per a aconseguir una mobilitat més sostenible i, per una altra, recolzar i ajudar els comerços de la Comunitat Valenciana".

Des del passat mes de juny s'han aprovat un total de 2.630 ajudes i 317 establiments s'han adherit a la campanya, dels quals, 107 són de la província d'Alacant, 30 de la de Castelló i 180 de la de València.

Aquestes ajudes de la Generalitat són de fins a 250 euros en el cas de bicicletes elèctriques (l'import de les quals no podrà sobrepassar els 1400 euros), de 75 euros per a les no electrificades (el preu màxim de les quals serà de 500 euros) i igualment 75 euros per a patinets elèctrics (el cost dels quals no podrà ser superior a 450 euros).

També es poden aplicar a la instal·lació de kits d'electrificació, amb un import de fins a 200 euros (el preu màxim del kit està fixat en 600 euros) o a la compra de bicicletes amb elements de càrrega per al transport infantil, en aquest cas les ajudes seran de 150 euros (en aquest cas el preu de la bicicleta familiar no podrà ser superior a 700 euros).

Juntament amb aquestes ajudes, la Conselleria està preparant una altra sèrie d'iniciatives per a fomentar els models de mobilitat sostenible com la instal·lació de consignes d'estacionament per a bicicletes en estacions d'FGV i millorar així la intermodalitat.