Beltrán Pérez avisa de "suciedad y defecaciones en las inmediaciones de la Plaza Nueva" y pide medidas

"Desechos, suciedad y defecaciones en las inmediaciones de la Plaza Nueva están provocando un aspecto nauseabundo, con malos olores que se ceban a diario con uno de los entornos más emblemáticos de la ciudad", ha alertado, avisando de que el alcalde tiene "en la misma puerta de su despacho imágenes impropias de la capital de Andalucía".

Pérez alerta que "después del confinamiento, hay "un considerable aumento de personas sin hogar durmiendo en las inmediaciones de la Plaza Nueva, ocupando bancos, soportales y las propias escalinatas del monumento ecuestre de San Fernando", ocasionando que las inmediaciones de la plaza, como las calles Madrid, Jaén o Joaquín Guichot, se hayan "convertido en un auténtico baño público al aire libre donde muchas de estas personas orinan y depositan heces, algo que resulta del todo deplorable en un entorno de bares, restaurantes, hoteles, bancos, empresas, comercios, administraciones públicas y viviendas".

Por todo ello, reclama más "seguridad" para "disuadir de estos comportamientos incívicos" y medidas especiales de limpieza que "desinfecten y ofrezcan una imagen de la plaza y su entorno en óptimas condiciones de higiene".

"No podemos consentir que esto siga pasando. El casco histórico no ha estado tan mal como ahora y eso no se soluciona sustituyendo a directores de distrito porque el mayor problema está en el despacho del alcalde", ha avisado.