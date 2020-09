Ribó reitera que és "imprescindible" acabar el nou Mestalla i insisteix a demanar "fets concrets" al València CF

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera durant la visita que ha fet a les obres que es realitzen en l'Estadi Ciutat de València del Llevant, preguntat per la reunió que la passada setmana va mantindre amb el president del València CF, Anil Murthy, i per si va ser un "termini contundent" el que li va donar per a reprendre i acabar les obres del nou Mestalla i escometre el poliesportiu de Benicalap.

"Nosaltres li vam dir que el temps estava passant, que el temps s'estava esgotant i que era imprescindible que aquest tema s'abordara", ha respost el primer edil. Així mateix, ha destacat que des del govern local es va indicar també als responsables del València CF que els reclamaven "fets concrets" per a "poder parlar de qualsevol altre tema".

Joan Ribó ha agregat que va traslladar la idea que l'actual és "moment que el València CF presente fets concrets" amb la finalitat d'"avançar en les seues obligacions" per a la finalització del futur estadi, la reconversió de l'actual i l'execució del poliesportiu de Benicalap.

L'alcalde ha comentat que "no es van donar dates concretes" però ha insistit que es va exigir que eixes actuacions "s'engeguen". "És el que fa falta", ha manifestat el responsable municipal.

"LES COMPARACIONS SÓN ODIOSES"

D'altra banda, preguntat per si es veu d'ací a uns mesos visitant les obres del nou estadi del València CF, com ha fet aquesta jornada amb les del Ciutat de València, Ribó ha descartat fer comparacions.

"Crec que totes les comparacions són odioses i no anem a fer comparacions", ha exposat el primer edil. "Fer comparacions amb altres estadis crec que no és el moment", ha agregat.

Després d'açò, Joan Ribó ha assegurat estar "molt feliç i molt encantat" de visitar els treballs que es realitzen en l'estadi del Llevant, "de veure aquestes obres, de veure com estan avançant" i que la ciutat esportiva d'aquest club que es construirà en el barri de Natzaret "estiga avançant en paper ara" per a materialitzar-se sobre el terreny.

Així, l'alcalde ha expressat la seua "satisfacció" pel conveni firmat també aquest dimecres amb el club granota sobre les obres en el seu estadi i que el seu camp "s'està millorant d'una forma significativa sense alterar la seua base".