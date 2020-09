Detinguda a Gandia una dona per tallar en el braç a sa mare amb un ganivet enmig d'una discussió

La dona està acusada d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. L'incident va tindre lloc de matinada i agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un carrer de Gandia on una dona havia sigut agredida per la seua filla amb un ganivet i havia abandonat el lloc.

Els policies es van dirigir al lloc i van localitzar una dona que presentava un tall en el braç esquerre. Van esbrinar que moments abans la seua filla, enmig d'una discussió, hauria agafat un ganivet de cuina i li havia produït un tall.

La dona va manifestar que són habituals els problemes amb la seua filla. Els policies van facilitar les característiques de la sospitosa a la resta de policies, donant batudes per la zona per a localitzar-la i una hora després va ser observada per una patrulla en l'instant que tornava al domicili, moment en el qual va ser detinguda.

L'arrestada, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial, que ha decretat mesures cautelars.