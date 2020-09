Coronavirus.- Detecten un brot amb 56 positius en un centre de menors de Villena, tots asimptomàtics

Dissabte passat es va detectar aquest brot i es van començar a realitzar les proves PCR tant als usuaris com a la plantilla. Els menors positius romanen aïllats mentre els treballadors afectats compleixen la quarantena domiciliària.

Des d'aleshores, l'empresa que gestiona aquest centre de Villena substitueix el personal per a mantindre el servici. En aquest brot no s'ha registrat cap ingrés hospitalari, detallen fonts municipals a Europa Press.

NOVES RESTRICCIONS

Al marge del brot, l'Ajuntament de Villena ha implantat una sèrie de mesures preventives addicionals des d'aquest dimecres, durant dos setmanes fins al dilluns 5 d'octubre, amb l'objectiu de limitar l'ús i aforament d'instal·lacions i servicis públics.

Es decreta el tancament dels centres escolars després de la finalització de les classes, sense permetre usos alternatius. Quant al mercat ambulant i el mercat de proveïments hi ha una limitació d'aforament del 75%, controlada per personal municipal.

També s'estableix un límit d'ocupació del 60% en la biblioteca municipal Miguel Hernández, del 50% en el cas de la sala d'estudis del carrer Tercia. En instal·lacions culturals com el Teatre Chapí i la Casa de Cultura, l'aforament queda al 50%, mentre es confirma la suspensió de les escoles esportives.

La resolució recorda que és necessari limitar les trobades socials i familiars als de convivència estable i que les reunions no han de superar les deu persones. "I segueix sent bàsic, i el més efectiu, l'ús de la mascareta en espais públics i el llavat freqüent de mans", subratlla l'alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, per a cridar a la tranquil·litat i "pensar cadascú què podem fer pels altres i no al revés".