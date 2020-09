Coronavirus.- València tanca des de demà les zones de jocs infantils dels parcs per a contindre el repunt

Sobre aquest tema, el vicealcalde de València i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha aclarit que els parcs i jardins continuaran oberts, i que només es tanquen temporalment les àrees recreatives infantils a l'aire lliure mentre es mantinga l'actual situació epidemiològica.

Així, ha explicat que aquesta mesura es pren com a conseqüència de les dades de contagis i davant l'inici del curs escolar on "les autoritats sanitàries i educatives han establit un protocol molt complex i molt detallat per a separar als alumnes i evitar el contacte entre diferents grups".

Per açò, l'Ajuntament ha decidit "reforçar" aquestes mesures amb el tancament a partir de demà de les 664 zones de jocs infantils de la nostra ciutat" igual que es va fer durant l'estat d'alarma. "Una mesura de seguretat dirigida a la població infantil a la vista de les circumstàncies actuals", ha explicat.

En eixe sentit, Campillo ha recalcat que cal "atendre la situació especial en què es troba València, amb una població molt alta, que rep molts visitants i en la qual el coronavirus ha tingut un impacte important".

La proposta compta amb el vistiplau del CECOPAL, el centre de coordinació de diferents delegacions de l'Ajuntament per a coordinar actuacions en aquestes situacions d'emergència així com per a optimitzar la gestió dels mitjans humans i materials disponibles.

Campillo ha recordat que aquestes zones ja estaven sent desinfectades diàriament per un dispositiu especial format per 34 operaris i per al qual el Consistori ha invertit 147.000 euros. Ara, "anem un pas més enllà per a contribuir a evitar concentracions en espais reduïts i mantindre la separació entre els xiquets", ha dit.

En qualsevol cas, ha matisat que el tancament dels parcs infantils és "temporal i es mantindrà fins que la situació epidemiològica ho permeta i baixe la corba de contagis en la ciutat, i en tot cas sempre pensant en la salut i la seguretat dels més xicotets", segons Campillo.

"Es tracta d'afavorir el treball de les autoritats sanitàries competents per a controlar els contagis", ha assenyalat. En aquest sentit, ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana "ara com ara les mesures més importants i eficaces davant la Covid-19 són les d'autoprotecció; higiene personal, distància social i mascareta obligatòria".